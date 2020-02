La añoranza por un viejo amor se convierte en la inquietud principal del nuevo sencillo del cantautor colombiano Sebastián Yatra.

A través del tema TBT, el intérprete evoca el anhelo de estar con esa persona que ahora está con otro.

“Es una canción superbonita, muy romántica, pero al mismo tiempo tiene ese toque urbano. Es como una mezcla entre los dos mundos que me gustan”, adelantó el cantante en entrevista telefónica desde Miami, Florida, sobre la canción, que cuenta con la colaboración del puertorriqueño Rauw Alejandro y el colombiano Manuel Turizo.

“La letra es sobre un chico que está enamorado de una chica que está con alguien a quien no puede amar porque está pensando en el otro (el del pasado) cuando lo va a besar”, detalló sobre la temática, cuyo título hace referencia a la etiqueta #TBT (Throwback Thursday), utilizada en las redes sociales los jueves con imágenes recordando algún evento pasado.

“Queremos hablar un poco de ‘conviértelo a él en un TBT, convierte todo lo que no vaya contigo en la vida, lo que no quieras de verdad al 100% en tu vida, conviértelo en un TBT, y haz las cosas que te hacen feliz’”, añadió Sebastián con relación al sencillo, que estrena esta noche durante la ceremonia de Premio Lo Nuestro, y cuya la letra fue escrita por él, Turizo y Rauw junto con Sech, Cali y El Dandee, Andrés Torres y los hermanos Julca.

El artista compartió la satisfacción por el trabajo que se realizó para la representación audiovisual del tema. “Estamos muy emocionados, como inventando diferentes dinámicas para tener dos videos. El video oficial lleva un mensaje muy profundo, muy importante, apoyando a las mujeres y a las personas que están en relaciones tóxicas o de abuso”, adelantó.

“Hicimos un video con mucho respeto y mucho amor para ellas y para que la gente lo vea y se anime a pensar en sí mismo antes que en cualquier persona, y está muy bonito porque nos asociamos con varias organizaciones que protegen a las mujeres y nos ayudaron para que el video no se pasara de ninguna raya o no le hiciera daño a nadie”, añadió sobre la iniciativa, que representa “un granito de arena más” en el propósito por crear conciencia sobre la violencia de género.

El otro video se grabó en Florida. “Lo hicimos aquí en Miami. Es más divertido, de Rauw, Turizo y yo en los scooters molestando por la playa”, mencionó entre risas.

No se lo cree

El cantante está nominado a 10 categorías en esta edición de Premio Lo Nuestro.

“No me lo puedo creer”, reflexionó sobre el mérito de ser uno de los más nominados. “Vamos a ver si nos llevamos alguno. Ya solo el hecho de estar ahí compartiendo con amigos, con colegas, mis parceros también de la industria, porque uno no solamente se hace muy amigo de los artistas con los que trabaja”, valoró. “Aquí en Miami yo crecí, así que me reencuentro con muchos amigos de la infancia, y es como que una semana bien divertida. Ojalá pueda seguir viniendo y participando, y vamos a ver si nos llevamos algún premio esta noche para colgarlo en mi estudio en Medellín, que lo acabo de terminar”.

Sebastián figura como uno de los talentos de mayores colaboraciones en los últimos tiempos, y en su lista se incluyen reconocidos como Daddy Yankee, Reik, Juanes, Carlos Vives, Natti Natasha y David Bisbal, entre otros.

“Uno lo toma todo como una bendición gigante”, expresó pensativo. “He tenido la oportunidad de cantar con muchos de mis ídolos y conocerlos como seres humanos, y eso ha sido de lo más bonito. He aprendido cantidad”.

Dentro de este logro, compartió con ilusión la colaboración con la estrella boricua Ricky Martin, cuyo lanzamiento está pautado para finales de marzo o principios de abril. “Van a poder escuchar una balada que hicimos juntos”, adelantó sin anunciar el título para “no dañar la sorpresa”, y reveló que ya se trabajó en el video oficial.

“Ricky es una persona fuera de serie. Lo admiro y le agradezco demasiado su generosidad”.

Muy especial

El intérprete comparte sobre cuán sólida está su relación con la cantante argentina Tini Stoessel. La pareja hizo público su romance el año pasado.

“Yo nunca había sentido que una persona me quisiera tanto en la vida”, respondió tras unos segundos de reflexión. “Es buena en cada sentido de la palabra. Es correcta. Es una niña que vino a este mundo a dar amor y a compartir y hacer a los demás felices, y a mí me ha hecho muy feliz, y ojalá que la vida cada vez nos una más y nos dé la oportunidad de seguir disfrutando juntos porque la pasamos muy bien juntos”, confesó.

“Estamos conectados y, de hecho, tenemos la oportunidad del mes entrante estar dos meses y medio grabando juntos una serie donde vamos a estar actuando juntos, y eso me da una alegría gigante porque voy a tenerla bien cerquita todo el tiempo”, reveló el cantante, quien prefirió reservar los detalles sobre el proyecto.