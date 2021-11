Una agenda llena de compromisos artísticos que incluyen la producción de su próximo disco, varias presentaciones en los espectáculos de Enrique Iglesias y Ricky Martin, y explorar su talento en la faceta de la actuación, son solo algunos de los que provocan en el cantautor colombiano Sebastián Yatra una amplia sonrisa y un entusiasmo latente.

En entrevista con Primera Hora mediante videollamada desde Madrid, España, donde se ha establecido por unos meses como parte de sus gestiones de trabajo, el artista expresó reiteradamente cómo la vida le ha sonreído en un año que le recuerda que sí existen sueños que pueden hacerse reales.

Una de las sorpresas que todavía celebra es la oportunidad de formar parte de la banda sonora de la película Encanto, producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios. El intérprete le da voz a la canción Dos oruguitas, escrita por el dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

“Es algo bien increíble que me hayan elegido para poner mi voz en una canción de una película de Disney, es bien bonito, y una película precisamente sobre Colombia que nos tiene emocionados a todos los latinos”, dijo con orgullo. El filme, que se estrenará en cines el próximo 25 de noviembre, presenta la historia de la familia “Madrigal”, que vive escondida en las montañas de Colombia en una casa mágica.

La acogida del sencillo Tacones rojos, que estrenó hace dos semanas, lo lleva a reflexionar sobre la fascinación de experimentar con la música independientemente de tendencias musicales.

“Es una canción que más allá de escribirla como encajando en algún género musical, es una canción feliz, es una canción que te sube el ánimo. Te dan ganas de pararte y pasarla bien y dar tus mejores pasos, no importa la edad que tienes. Es una canción para dedicar, una letra para dedicar, sobre un rayo de luz que entra por tu ventana y te devuelve las ganas y te quita el dolor”.

El vocalista reiteró su complacencia en dejarse llevar por su instinto creativo.

“Es una canción que escribí a principios de este año. Fue muy bonito porque vi que estaban saliendo canciones por este estilo, como Todo de ti, de Rauw Alejandro, que es algo similar por esta onda, y dije ‘hay un espacio para este tipo de música’. Eso me motivó también a sacar este single, de que no hay que tenerle miedo a las canciones cuando son buenas canciones”.

Para el vídeo musical, que se rodó en el Palacio Fernán Núñez de Madrid, Yatra participó como codirector junto a Daniel Durán.

“Lo tenía todo aquí en mi cabeza, tal cual, cada secuencia, cada plano”, afirmó entusiasmado. “Daniel me ayudó a convertirlo en realidad. Es un trabajo en equipo entre todos, con mucho amor”.

La propuesta visual cuenta con la actriz española Clara Galle.

“Creo que una de las partes principales por las que este video es lo que es, realmente toca dar el crédito, es a Clara”, manifestó pensativo. “Es una actriz que realmente transmite eso, ese pedazo de sol, como habla la canción, y fue superlindo poder trabajar con ella. En este video la rompió. Creo que va a ser una de las actrices más grandes desde España y Latinoamérica”, afirmó el artista, y mencionó la agradable dinámica de trabajo que surgió entre ambos.

“Nos conocimos como dos días antes del video, en Madrid, y las coincidencias de la vida. Me contó que estaba haciendo una película que va a salir ahora en febrero, que se llama A través de mi ventana. Y el concepto de este video es que yo estoy en un lado de la calle y ella está en el otro, y es mi vecina, y es como esta conexión entre las dos miradas, y ahí dijimos ‘con este proyecto hay algo especial’”. Al cantante se le ha vinculado románticamente con la artista, rumor que se encargó de desmentir entre risas.

“Cero cierto, cero por ciento. Somos amigos”, enfatizó, y confesó estar “muy solo, tranquilo” en asuntos del corazón.

Lo soñó muchas veces

Ser invitado a varias de las presentaciones de la gira de conciertos que realizan en conjunto las estrellas internacionales Enrique Iglesias y Ricky Martin, ha sido una vivencia que atesora, no solo desde la perspectiva artística, sino del fanático, particularmente por su admiración hacia el intérprete español desde niño.

“Es un sentimiento bien surreal, y al mismo tiempo te enseña el poder de la mente, porque vos visualizar algo y todos los días irlo construyendo desde tu cabeza, con tus acciones, y que tu mente te dé la fuerza para sacar adelante ciertas situaciones, aunque sientas a veces que no tienes energía, pero tienes esa meta clara, y al final sigues. Me acuerdo que yo me imaginaba de chiquito conocer a Enrique Iglesias en un estudio, que nos hiciéramos amigos y montar una canción, y que me dijera ‘I love this, bro’, y terminó pasando. Así que, agradecido con él. Es un tipo increíble y sigue siendo uno de mis más grandes sueños”, detalló con gran ilusión.

De la serie de conciertos, Yatra ha participado en espectáculos en Chicago, Nueva York y Miami. También se presentará en Texas y California.

“Era una gira que íbamos a hacer el año pasado. Ya teníamos todo organizado. Yo iba a estar en todos los shows. Pero este año con todo lo que pasó de la pandemia, las agendas nos iban a cambiando a todos, y pues iba a ser imposible estar en todos los shows”.

En esa lista de compromisos, dar sus primeros pasos en la actuación en un plano profesional ocupó parte de su tiempo. El intérprete protagoniza la serie de Netflix Érase una vez… Pero ya no, dirigida por Manolo Caro, quien también tuvo la dirección de La casa de papel. Ambos se conocieron en 2020 tras el acercamiento de Yatra y la cantante mexicana Danna Paola para que dirigiera el vídeo del tema musical No bailes sola, lo que no se materializó por las complicaciones de la crisis de salud mundial.

“A veces me preguntan, si no hubiese sido cantante, ¿qué hubiese sido?, y creo que me hubiese dedicado a la actuación. De hecho, quiero seguir actuando y aprendiendo y hacer cursos, y cada vez encontrarme más en ese mundo de la interpretación”, confesó con determinación la voz de Robarte un beso, Chica ideal y Pareja del año.

El acercamiento provino de Caro, propuesta que Yatra aceptó de inmediato, aunque confesó no contar con experiencia en el campo actoral. Pero eso no lo detuvo. Al contrario, aumentó su compromiso por realizar un desempeño de altura.

“Hay un montón de retos en este papel”, expuso, sin adelantar el nombre del personaje. “Uno de los retos grandes es que tuve que cambiar mi cuerpo un montón, pero sobre todo, mi personalidad y varios otros aspectos del personaje”.

La oportunidad en la producción fílmica lo obligó a mudarse por un tiempo a Madrid. “Hay un montón de sorpresas en esta megaproducción. Estoy tan feliz de ser parte de un proyecto como este, y al lado de actores y actrices que han recorrido el mundo”. El estreno de la serie, que culminó de grabar en junio, está previsto para el año próximo.

Su estadía en el país europeo le ha regalado momentos inolvidables.

“Me encanta. Me he enamorado mucho de España. Este año es un país que me ha abierto las puertas. He hecho giras de verano en muchas ocasiones”, rememoró, “pero este año que la hice era como de otra forma, porque cuando tienes tiempo de estar bastante en un lugar, te encariñas con cada rincón, con la gente, haces amigos en ese lugar. Tengo muchos amigos y amigas aquí, entonces eso también tiene un significado alto”.

Siempre sorprende

El artista, quien expresó que en las próximas semanas regresará a su tierra natal, se exalta de emoción al recordar su nominación al Latin Grammy en la categoría de mejor canción pop por Adiós.

“Me emociono (de tener nominaciones) siempre. Hasta tiré la silla y todo (ríe) porque además de que Adiós es una canción que amo profundamente, que significa demasiado, es una canción que es mi esencia. Es una balada de amor/desamor muy honesta, y que produje y terminé de escribir con Pablo López, que es uno de mis músicos en España y uno de mis nuevos amigos en la música”.

El también compositor afina detalles para el lanzamiento de su próxima producción discográfica.

“El disco es definitivamente el mejor álbum de mi vida, gracias a Dios, ya que la idea es avanzar musicalmente y crecer en muchos géneros. Hay muchas colaboraciones que los van a asombrar un montón. Tacones rojos es un pequeño abrebocas de este álbum de cual se estarán enterando de más detalles bastante pronto. Hay muchos puertorriqueños en mi álbum”, adelantó mientras reiteraba su amor por el público boricua. “Voy a estar en Puerto Rico en enero”, adelantó, sin especificar el proyecto con el que sorprenderá a su fanaticada.