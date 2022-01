Es un álbum de vivencias marcado con letras que resaltan el aprendizaje, la nostalgia, así como el valor de repasar experiencias gratas.

El intérprete colombiano Sebastián Yatra deja establecido que tener como prioridad crear una producción discográfica con el propósito de romper récords de ventas, no le interesa. No es que no importe, pero la creatividad, establecer una evolución musical y conectar genuinamente con quien lo escucha, pesan mucho más.

Dharma es el título que recoge su filosofía para su nueva producción discográfica, que estrena hoy.

“Me he disfrutado mucho escribir el álbum y armar todo esto, no desde buscar un resultado, simplemente, sentir la emoción y seguir la emoción, como que sentarnos a escribir realmente cuando había algo para contar, fuera mío o de otra de las personas con las que escribo”, expresó el cantautor desde Miami, Florida, mediante videollamada.

PUBLICIDAD

El álbum de 17 temas incluye temas lanzados como Amor pasajero, Regresé (con Justin Quiles y L-Gante), Chica ideal (con Guaynaa), Runaway (Daddy Yankee y Natti Natasha) y Pareja del año (Myke Towers). “Las canciones nacen de conversaciones, entonces hay algunas canciones del álbum que yo ya llego como ‘tengo que decir esto, estoy pasando por esto’, y hay otras que vamos descubriendo la mejor forma de contar su historia, el ritmo, cuáles acordes, cuál es la velocidad, el género, qué estilo”.

Al reflexionar sobre el título que prefirió para el álbum, enfatiza en su matiz vivencial.

“Aquí están esos momentos de aprendizaje, esos momentos difíciles, y también muchos momentos bonitos ya de más conciencia”, destacó. “Se llama Dharma porque el dharma es la aceptación de la realidad, y es como la aceptación de esos sentimientos, verlos desde el amor y poder entrar en un estado de conciencia, de seguir tu corazón”, analizó. “Muchas de las canciones que hago aquí son como aprendizajes que he tenido, el karma, que son las lecciones y muchas veces duelen porque van atadas como al ego, a lo carnal, a lo más terrenal. Pero ya cuando empiezas a aprender y superas esos obstáculos, entras en ese estado más de conciencia que es el dharma, y estar presente y estar aquí, ni en el futuro ni el pasado”, prosiguió.

Dharma es también el título del nuevo sencillo que promociona. “Es una mezcla entre vallenato de Colombia y flamenco de España. Tuve la gran oportunidad de invitar a Rosario, de España, y a Jorge Celedón (Colombia), y los dos me aceptaron la invitación”, destacó entusiasmado. “Es una canción que puede acompañarnos por mucho tiempo y va a estar sonando en matrimonios dentro de toda Latinoamérica y todo el mundo”.

PUBLICIDAD

En numerosas ocasiones, Yatra ha sido enfático en que no se concentra en un género musical. La fusión de ritmos del álbum presenta sus intereses en el pop, rock, la cumbia, además del reguetón, entre otros. Para los videos musicales, sigue apostando a propuestas visuales que cuenten historias, como lo hizo con Tacones rojos, Amor pasajero y Melancólicos anónimos, fuera de solo grabar escenas posando frente a una cámara.

“Es que me cansé de los performances así, te lo juro, no puedo más”, confesó. “Quiero que los videos sean algo que yo disfrute grabar y sea como que me estoy poniendo retos, sean de actuación”, explicó el artista, quien protagoniza la serie de Netflix Érase una vez… Pero ya no, dirigida por Manolo Caro. Esta producción se grabó en 2021, y su estreno se vislumbra para este año. “No es simplemente verte lindo y haz un performance. Y a veces en mi carrera lo he tratado de hacer, desde viéndome bien, viéndome bien guapo, como que esto venderlo de este lado. Como que eso no va en mí. No me siento cómodo ahí. Además, yo tampoco estoy aquí por ser un modelo ni nada de esas cosas”, dijo entre risas.

Celebra Dos oruguitas

El intérprete, a su vez, festeja el alcance del tema Dos oruguitas, que forma parte de la banda sonora de la película Encanto, producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios. La composición del dramaturgo Lin-Manuel Miranda se incluye en la lista de 15 temas prenominados para la próxima edición de los premios Oscar como mejor canción original. El próximo 8 de febrero la Academia anunciará las cinco finalistas.

PUBLICIDAD

“Mucha felicidad, agradecimiento con todos los que están viendo Encanto en casa”, dijo con una amplia sonrisa sobre el filme que estrenó en noviembre del año pasado, y que presenta la historia de la familia “Madrigal”, que vive escondida en las montañas de Colombia en una casa mágica.

“Está número dos en (Billboard’s) Hot Latin Songs. Estamos ahí a punto desbancar a Farruko con Pepas. Ya nos pasamos a Dákiti, de Bad Bunny”, afirmó emocionado. Aunque no ganó, Dos oruguitas fue nominada en la edición reciente de los Golden Globes en la categoría de mejor canción original.

“Es una canción que uno no se esperaría que va a estar ahí, siendo una canción que es de niños. De alguna forma es para toda la familia. Al mismo tiempo cuenta una historia muy mágica, del amor siendo algo que traspasa cualquier frontera, hasta la frontera de la vida porque a veces hay personas que no están, pero se quedan para siempre porque esa misma vida al final sigue ahí. De pronto ya no está dentro del cuerpo o con la mente que nosotros conocíamos, pero esa energía sigue por ahí por el mundo y nos acompaña para siempre”, reflexionó el cantante, quien inicia su gira Dharma en México el próximo 23 de febrero.

“Van a pasarla increíble. Me estoy involucrado en cada detalle y no veo la hora de poderla llevar a Puerto Rico. Ya pronto les anunciaremos fechas”.