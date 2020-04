En tiempos de aislamiento social debido a la crisis sanitaria del coronavirus, Sebastián Yatra continúa almacenando logros. Su reciente tema, “Falta amor”, junto a Ricky Martin continúa entre los tres primeros videos musicales más vistos de YouTube y su disco “Fantasía”, nominado a tres Premios Grammy Latino y un Premio Grammy, acaba de cumplir un año. Estos son motivos suficientes para que el cantante colombiano se anime a seguir creando, aunque alejado de su público.

Con giras internacionales y proyectos televisivos pendiendo de un hilo, el intérprete de “TBT” vive la cuarentena en completa incertidumbre; siendo el deporte, la meditación y la música sus perfectos aliados. Desde su finca en Medellín y acompañado de su familia, Sebastián Yatra le reveló a El Comercio los sentimientos y aprendizajes que le genera este confinamiento y cómo se alista para cuando acabe.

“Falta amor” con Ricky Martin es una nueva versión del tema que sacaste en tu disco “Fantasía”, ¿por qué decidiste relanzarla en un momento como este?

Creo que es el momento correcto para lanzarla porque es una canción que habla de esta situación tan difícil. Es una canción que, aunque duele mucho, dice que después de la tormenta tan grande, regresa la esperanza y la certeza que todo va a estar bien.

El videoclip fue grabado antes del estallido del coronavirus, pero parece coincidir con esta coyuntura...

Sí, el video lo grabamos en Los Ángeles. Es un video hasta premonitorio porque, aunque lo grabamos hace 8 meses, tiene que ver con lo que estamos padeciendo en este momento. Todos los bailarines con máscaras en un baile donde se están alejando, pero volviendo a unir. Es una explosión de emoción y de tristeza, pero al final regresa la calma una vez más.

Estás pasando la cuarentena en Medellín junto a tu familia. ¿Cómo percibes la situación en Colombia?

Colombia está como Perú y otros países, pero gracias a Dios, mi gobierno ha tomado las medidas adecuadas. Yo creo que vamos a poder salir adelante de esto. Latinoamérica tuvo la oportunidad de entender la gravedad del virus para tomar a tiempo muchas de las medidas. Europa no tuvo la misma suerte, pero tenemos que ser muy responsables para no llegar a los números que sufren Europa y Estados Unidos, que es una cosa muy loca.

Y dentro de casa, ¿cuál es la sensación?

Dentro de casa, bien. Nosotros vivimos en una finca aquí en Medellín, entonces hay bastante espacio para movernos y compartir más tiempo que nunca. Tocamos piano, guitarra. Yo me mantengo en el estudio grabando, tratando de prepararme para esta próxima etapa y fase de la vida y de la carrera. Estoy preparando un show totalmente nuevo para ustedes y creo que les va a gustar bastante.

Eres muy activo en redes sociales y has aprovechado este tiempo para incluir a tu familia en tus videos. ¿Es una nueva forma de escapar juntos del aburrimiento?

Generalmente lo hago por trabajo, pero en este momento, como estoy con mi familia, les pido que me ayuden y grabamos videos divertidos. Mi papá es un tipo bien divertido y gracioso. Pensaba que mi mamá no era buena para la actuación, pero mal no lo ha hecho, la verdad (risas).

También te vimos compartir un Instagram live con Danna Paola. ¿Podremos verlos juntos en alguna canción?

Todavía no queremos contar mucho hasta que tengamos algo más avanzado, pero hemos estado estos días escribiendo y creando una energía increíble. También estamos con Zack, que es un artista y productor mexicano muy talentoso. Hemos estado en contacto estos días preparando algo para ustedes, con la ayuda de Dios, ya cuando salgamos de la cuarentena.

Además de los momentos familiares y musicales, ¿qué actividades te ayudan a escapar de la ansiedad que puede generar este aislamiento?

Estoy haciendo mucho ejercicio, tratando de respirar. De hecho, es mi recomendación más grande para todas las personas: traten de mantener activo su cuerpo, hagan ejercicio, no coman como locos, respiremos, hagamos meditación, tengamos la mente ocupada para no entrar en depresión o llenarnos de ansiedad pensando en el futuro, sino centrando nuestras cabezas en el presente.

¿Te has sentido deprimido o ansioso en este tiempo?

Por supuesto, por supuesto. No es un tiempo fácil para nada. Estoy aprendiendo a llevarlo, pero hay días mejores que otros. Siento una diferencia en mi actitud y en mi bienestar mental notable cuando hago ejercicio arrancando el día.

El año pasado se confirmó que grabarías una serie, junto a Tini, para Disney+. ¿Este proyecto se retomará después de la cuarentena o ya se canceló definitivamente?

Íbamos a grabar este mes nuestra serie y ahorita está la incertidumbre de cuándo vamos a poder grabar. Estamos a la expectativa, a la espera, como también lo estamos con todas nuestras giras de este año. Yo tengo gira en junio y julio por Europa y no sé si la podremos hacer. También tengo gira con Enrique Iglesias y Ricky Martin por Estados Unidos en setiembre y octubre de este año. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a sacar estas cosas adelante.

A pesar de la distancia física, tu relación con Tini se mantenía cercana e, incluso, vimos cómo le mandabas saludos de cumpleaños. ¿Continúan en comunicación constante?, porque se hablaba de distanciamiento.

No, no es fácil estar tan lejos porque no tenemos la certeza de cuándo nos vamos a volver a ver. Entonces, tratamos de estar en contacto lo más posible, disfrutando esos momentos juntos. Ella es una persona muy linda y sé que va a poder salir, tanto como yo, de estos tiempos difíciles de la cuarentena como una mejor persona y fortalecida de esto.

Mencionabas que tus próximas giras aún están por confirmarse, pero ¿hay alguna certeza para lo que se viene próximamente en tu carrera?

Sí, se viene por estos días el remix de “TBT”, que me encanta cómo quedó. Es una versión brutal de la canción. Creo que hasta me gusta más que la original, así que la tienen que esperar y sé que les va a gustar.