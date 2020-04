El intérprete urbano panameño Sech presenta su nuevo sencillo, Relación, que promete ser una herramienta de empoderamiento femenino.

Producido por Dímelo Flow y Slow Mike (Miguel Andrés Martínez Perea), el tema del el llamado “Peluche” de la música urbana está disponible en todas las plataformas digitales.

“Ahora todo cambió / le toca a ella / Mari y una botella / gracias al maltrato / se puso bella / Ahora tú la quieres / y no te quiere ella”, expone parte de la letra que en la propuesta audiovisual muestra cómo una mujer retoma su confianza en sí misma tras escapar de una relación tóxica.

De igual forma, en el 2019 Sech llevó un mensaje a las mujeres sobre cómo reponerse tras un ruptura a través del sencillo Otro trago.

Este año el artista se unió a cuatro grandes figuras de la música urbana, Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Bad Bunny. Ahora tomó el turno para lanzar su primer sencillo en solitario del año 2020.

Relación es la primera canción lanzada de su próximo álbum One on One.