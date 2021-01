La cantante y actriz Selena Gomez lanzó anoche su primer sencillo en español en casi una década, De una vez, a través de Interscope Records en Estados Unidos y por UMG a nivel mundial.

Abrazando su herencia como una orgullosa latina, Selena quiso sumergirse en la cultura. Para ella era importante unir fuerzas con algunos de los creadores latinos más influyentes de la industria, para así comunicar la visión más pura posible. Por eso, para dar vida a la canción hizo equipo con el poderoso productor, ganador de múltiples Grammys Latino, Tainy (Bad Bunny, J Balvin) junto con Albert Hype, Jota Rosa y NEON16. Reclutó además al dúo de Los Pérez-Tania Verduzco y Adrián Pérez- para dirigir el video musical que la acompaña.

Para mostrar los rasgos que la canción tiene de sanación personal, empoderamiento y amor, lo visual representa metafóricamente el crecimiento personal y creativo de Selena en una casa mítica. Así, rodeada por imágenes de realismo mágico, ingresa a habitaciones que representan su evolución, reflejada en maravillosos efectos visuales como un sueño en movimiento. Adicional, su voz ocupa el centro, para amplificar el poder de este tema.

Sobre De una vez, Selena comentó mediante comunicado de prensa: “Me siento increíblemente orgullosa de mi origen latino. Fue muy poderoso volver a cantar en español, De una vez es un hermoso tema de amor”.

Reconocida como superestrella mundial, actriz, productora ejecutiva y activista social, Selena es asimismo una voz poderosa en la cultura latina. Recientemente la Academia Latina de la Grabación la distinguió como una de las “Damas Líderes del Entretenimiento” del 2020. Obtuvo también el “Premio de las Artes” en la 33ª edición de los Premios de la Herencia Hispana, el año pasado.

Con su más reciente álbum, RARE, Gomez logró su primer No. 1 en el Billboard Hot 100 con el sencillo “Lose You To Love Me”, y el álbum debutó en el No. 1 en la lista Billboard 200. “Lose You To Love Me” se convirtió en el tema que más rápido alcanzó el nivel platino de ventas en su carrera, con más de 1.600 millones de reproducciones acumuladas globalmente. Su reciente colaboración con el grupo de K-pop BLACKPINK, en “Ice Cream”, llegó al No. 2 en Billboard Global 200 y al No. 6 en Billboard Global Excl. US. En el 2020, Gomez lanzó su esperada línea de belleza RARE Beauty en exclusiva con Sephora en los EE. UU., Canadá y México. Como parte de esa sociedad, Gomez lanzó el RARE Impact Fund, comprometiéndose a recaudar $100 millones de dólares para servicios de salud mental, para personas en comunidades desfavorecidas.

El año pasado, en asociación con HBO Max, Selena Gomez produjo y lanzó el programa de cocina Selena + Chef, que estrenó su segunda temporada el 21 de enero de 2020. Gómez es además productora ejecutiva y protagonista-junto a Steve Martin y Martin Short- de la serie Only Murders in the Building (Solo asesinatos en el edificio) en la plataforma Hulu.