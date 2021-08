La artista multiplatino Selena Gómez y el artista colombiano ganador del Latin Grammy, Camilo, lanzan una canción pop con mucho sentimiento, 999, vía Interscope Records.

El tema fue producido Edgar Barrera junto con A.C. y Camilo.

Sobre su colaboración con Camilo, Selena expresó mediante declaraciones escritas: “Camilo es un compositor y cantante fantástico que lleva con orgullo su corazón en la manga, algo con lo que conectamos de inmediato. No podría estar más emocionada de lo que estoy por colaborar con él”.

Sobre su primera colaboración con Gómez, Camilo mencionó: “Trabajar con Selena Gómez es un honor gigante. Desde el comienzo, 999 fue escrita pensando en la sonoridad de su voz y no existiría si no fuese creada soñando con esta colaboración. Me siento demasiado emocionado por la oportunidad que representa para mí y mi proyecto, una canción tan preciosa como esta, con una artista a la cual respeto y sigo desde hace tanto tiempo”.

Dirigido por Sophie Muller, el video fue filmado en Los Ángeles, California. A la par con el contagioso ritmo del tema, la producción audiovisual presenta tanto a Gómez como a Camilo en un entorno visualmente natural, que coincide con el estilo simple y orgánico de la canción. La actuación de Selena y Camilo es atemporal y natural, mostrando una conexión verdadera a la hora de interpretar la letra, decorada por escenarios naturales y de ensueño.

La actriz y productora ejecutiva global Selena Gomez ha tenido un año de éxitos indiscutibles en su carrera. Lanzó su primer EP en español, Revelación, a principios de este año. La colección de siete temas, que incluye colaboraciones con Rauw Alejandro y Myke Towers, entre otros, fue producida por Tainy y NEON16. Con el lanzamiento del EP, se convirtió en la primera mujer desde 2017 en debutar en la posición número 1 de la lista “mejores álbumes latinos” de Billboard y obtuvo el debut más alto de una artista solista femenina desde 2016.