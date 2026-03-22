La cantante dominicopuertorriqueña Serbella presenta su nuevo sencillo “Cotilleo”, un merengue enérgico con el que la intérprete procura abordar el tema de las habladurías de la gente “en una declaración de fortaleza y autenticidad”, subraya el comunicado de prensa.

“Cotilleo” plantea la dinámica de “las opiniones y especulaciones que suelen rodear las relaciones personales. A través de este merengue bailable, Serbella deja claro que la mejor respuesta ante el chisme es seguir adelante con actitud positiva”, destaca la nota escrita.

El tema, disponible en todas las plataformas digitales, se grabó en República Dominicana bajo la producción y dirección musical del reconocido productor Moisés Sánchez, ganador de dos premios Latin Grammy, “quien aporta al sencillo un sonido moderno que mantiene la esencia del merengue con una energía fresca y bailable”.

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La artista expresó: “Todos en algún momento hemos sido víctimas del cotilleo. Esta canción habla de ignorar las habladurías y seguir viviendo con alegría”.

El video musical se filmó en Puerto Rico bajo la dirección de Natasha Lebrón, de la firma creativa Apoya lo Nuestro, reconocida por su trabajo audiovisual. El clip visual “se grabó en el día de cumpleaños de Serbella” en una jornada “que contempló estudio y show en vivo”.

La carrera artística de la intérprete está a cargo de RGS Entertainment Inc, “compañía con más de dos décadas de experiencia en la industria del entretenimiento y el desarrollo de proyectos musicales”, puntualizó la comunicación escrita.

Sobre Serbella

Serbella Tejeda Lama, conocida artísticamente como Serbella, nació en República Dominicana y fue riada en San Juan. Inició su carrera musical en 1996 como integrante del grupo femenino de merengue Las Bombones, experiencia que marcó el inicio de su trayectoria en la industria musical.

Su formación artística se fortaleció en la Universidad de Puerto Rico, donde formó parte del Teatro Lírico y participó en producciones de ópera, zarzuela y teatro musical, desarrollando una sólida técnica vocal y una presencia escénica distintiva.

Su repertorio incluye bachata romántica, merengue y otros ritmos tropicales, además de un espectáculo especial que rinde tributo a icónicas voces femeninas de la música latina como Milly Quezada, Olga Tañón y Ednita Nazario.