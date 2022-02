El duo venezolano Servando y Florentino regresa a los escenarios con su nueva gira “En Tu Ciudad Tour”, que iniciará en San Juan, Puerto Rico el viernes, 9 de septiembre, anunció hoy la compañía de entretenimiento Loud and Live.

La empresa radicada en el Sur de la Florida informó mediante comunicado de prensa que la gira musical que empieza en el Coca Cola Music Hall, consistirá en sus más recientes éxitos como “Te encontré” y “Los cachos”, así como los clásicos de su repertorio: “Una Fan Enamorada”, “Una Canción Que Te Enamore”, “Muchacho Solitario” y “Alíviame”.

Igualmente, la misma llegará a varias ciudades de los Estados Unidos, concluyendo en Los Ángeles, California. Entre las principales ciudades que visitarán se encuentran: Miami, Orlando, New York, Chicago, Dallas y Houston.

“Loud And Live se siente orgulloso de presentar la gira de este talentoso dúo de cantautores que tan en alto han puesto el nombre de su Venezuela natal”, dijo Nelson Albareda, productor ganador de dos Latin GRAMMY® y de un premio GRAMMY®, así como fundador y CEO de la compañía productora de la gira, Loud And Live. “No me cabe duda de que su público los recibirá con los brazos abiertos”.

El dúo de hermanos comenzó a cantar en 1993 como parte del grupo Salserín, independizándose en 1997. Desde entonces han cosechado triunfo tras triunfo, tanto como cantantes, como compositores y productores musicales, siendo reconocidos con nominaciones al Latin GRAMMY® y al Premio Lo Nuestro®, entre otros importantes premios.

Ambos han colaborado durante sus carreras con grandes artistas como Ricardo Montaner, Oscar D’ Leon, Franco De Vita, Guaynaa, Becky G, Bad Bunny, Ricky Martin, Maluma, Enrique Iglesias, Reik, JLo y J Balvin, entre otros.

Los boletos para En Tu Ciudad Tour saldrán a preventa mañana, jueves, 24 de febrero, a las 10:00 a.m., y a la venta general este viernes, 25 de febrero, a la misma hora.

Los boletos estarán a la venta en la boletería de los venues y en diferentes plataformas. Para mayor información visite ENTUCIUDADTOUR.com.