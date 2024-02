Se acabó la espera para los fanáticos de Shakira.

Y es que la colombiana anunció este jueves la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum. El mismo verá la luz el próximo 22 de marzo.

“Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, escribió la barranquillera junto a varias fotos que compartió en todas sus redes sociales al hacer el anuncio de su disco número 12.

Según la página de shakira.com, el álbum tendrá 8 canciones nuevas, un remix y sus éxitos “Te Felicito” con Rauw Alejandro, “Monotonía” con Ozuna, “TQG” con Karol G, “Acrostico” y el megaéxito con Bizarrap, “Music sessions vol. 53″.

Discografía de Shakira

Magia -1991

Peligro -1993

Pies Descalzos - 1995

Dónde están los ladrones?-1998

Laundry Service- 2001

Fijación Oral Vol. 1- 2005

Oral Fixation Vol. 2- 2005

She Wolf - 2009

Sale el Sol - 2010

Shakira - 2014

El Dorado - 2017