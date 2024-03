A siete años de haber lanzado ‘El Dorado’, Shakira volvió a la escena musical más fuerte que nunca con ‘Las mujeres ya no lloran’. Su más reciente trabajo discográfico vio la luz el pasado 22 de marzo y, tan solo unos días después, rompió récord de reproducciones.

Al estreno del álbum sobrevino una presentación en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon; un concierto gratuito en pleno Times Square (Nueva York), que se estima congregó a unas 40,000 personas, y una cena con Lucien Laviscount, el actor protagonista del videoclip de ‘Puntería’.

Al parecer, los planes de la intérprete de ‘Última’ recién empiezan. Un video publicado en las redes sociales de Spotify y Viva Latino encendió las alarmas sobre un posible concierto gratuito en Bogotá, Ciudad de México y Río de Janeiro.

PUBLICIDAD

El video viral que ilusiona a los ‘fans’

El clip que se ha hecho viral y que ilusiona los fanáticos de la cantante colombiana muestra varias piedras preciosas (representación simbólica del proceso personal y artístico que atravesó para crear el álbum) cayendo del cielo y aterrizando en diferentes ciudades del mundo.

Los diamantes, que personifican la resiliencia, son arrojados sobre Nueva York. Les siguen los rubíes, símbolo de la pasión, que caen sobre Ciudad de México. Los zafiros, por otra parte, descienden sobre Río de Janeiro y las esmeraldas -símbolo nacional- se posan sobre Bogotá, específicamente se puede distinguir el cerro de Monserrate.

“‘La mujeres ya no lloran’ llegando a una ciudad near to you (cerca de ti). Estén atentos a lo que viene de Shakira”, reza la descripción de la publicación que ha generado todo tipo de teorías en las redes sociales.

Hasta el momento, se trata solo de especulaciones, puesto que Shakira no ha confirmado ninguna presentación gratuita en ninguna de estas ciudades. No obstante, el anuncio de la presentación en Nueva York se dio con tan solo unas horas de anticipación, por lo que los seguidores de la barranquillera no descartan la posibilidad de que el cierre de este tour se dé, precisamente, en la capital de su país natal.

‘Las mujeres ya no lloran’ es el primer álbum que saca la artista en siete años, teniendo en cuenta que su último proyecto de este tipo fue ‘El Dorado’, el cual fue lanzado en 2017 y contó con éxitos como ‘Me enamoré’ (dedicada a su expareja Gerard Piqué), ‘Chantaje’, ‘Perro fiel’ y, entre otros, ‘La bicicleta’, en colaboración con Carlos Vives.

El nuevo trabajo discográfico de la ‘loba’ cuenta con colaboraciones junto a Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro y Tiësto, quien recientemente lanzó un sencillo junto a Karol G. Sumado a lo anterior, Shakira volvió al ruedo con canciones en solitario como ‘Tiempo sin verte’, ‘Cómo, dónde y cuándo’ y ‘Última’.