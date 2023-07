Shakira sigue batiendo récords y se encamina como la artista latina del año. Esta semana alcanzó un nuevo momento histórico para su carrera, esta vez en el chart de Latin Pop Airplay de Billboard.

Se trata de ‘TQG’ con Karol G, que se mantiene en el primer lugar por décima semana consecutiva; ‘Acróstico’, que se posiciona en el segundo puesto, ascendiendo desde el tercero, y ‘Copa vacía’, su exitosa colaboración con Manuel Turizo, se ubica en el tercer puesto.

Previamente, varios artistas latinos habían alcanzado dos canciones en el primer lugar del chart, entre otros, Rauw Alejandro, Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra 440, Enrique Iglesias, Nicky Jam, Don Omar, Ozuna, Pitbull y Tainy, además de los colombianos J Balvin, Juanes, Karol G, Maluma, Camilo y la misma Shakira.

Hablando de hacer historia. Que sería de mi historia sin ustedes?? 💖 You make my history!! https://t.co/1lv1VtyhEv — Shakira (@shakira) July 27, 2023

Recientemente, la barranqullera fue noticia gracias a la reveladora entrevista que le dio a la revista ‘People’. La cantante colombiana fue sincera y comentó que se enteró de la supuesta traición de Piqué mientas estaba en una Unidad de Cuidados Intensivos, acompañando a su padre.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, fue lo que dijo Shakira en su reciente entrevista con la edición en español de la revista ‘People’.