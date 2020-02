(The Associated Press)

El último fin de semana se realizó el evento deportivo y musical más importante del año: el Super Bowl. La final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) sorprendió en el entretiempo con la espectacular presentación de Shakira y JLo.

Este año fue la primera vez que el show estuvo a cargo de dos mujeres de origen latino y de invitados como J Balvin, Bad Bunny y la banda mexicana ‘Los Tigres del Norte’.

Shakira se coloca en la primera posición en Itunes USA con su canción Whenever Wherever tras participar en el Super Bowl

Si bien ambas realizaron un gran despliegue en el escenario, muchos usuarios mediante las redes sociales manifestaron que el show de JLo fue mejor que el de Shakira, sin desmerecer su trabajo. Incluso, al terminar la presentación fue inevitable que aparecieran los memes del evento. Este épico concierto estuvo marcado por el debut de Emme, la hija de Jennifer Lopez con Marc Anthony.

Sin embargo, a pesar de las comparaciones que hicieron sobre el evento, son las canciones de la cantante colombiana las que más pegaron en el público americano. Según la nueva lista de la plataforma iTunes de Estados Unidos, la canción #1 más reproducida es “Whenever, Wherever”, éxito que Shakira estrenó hace casi 19 años y cantó en el Super Bowl.

Esta no es la única canción que la intérprete posicionó. Después de quitarle el primer puesto a “Only The Young”, de Taylor Swift, Shakira ocupa el puesto #3 con “Hips don´t lie”, el #5 con “Waka Waka”, y el #7 con “She Wolf”, acaparando gran parte del Top10. Adicional a eso, está también en el lugar #35 con “Empire”, #64 con “La Tortura”, #65 con “Under your Clothes”, #70 con “Chantaje” y #82 con “Objection”.

JLo no se queda atrás, la cantante de origen cubano ocupa la posición #18 con “Let’s Get Loud”, #19 con “On the Floor”, #23 con “Waiting for Tonight”, #28 con “Jenny fron the Block”, #52 con “Love Don’t Cost a Thing”, y #58 con “Get Right”.

A diferencia de la novia de Gerard Piqué, Jennifer Lopez ocupa el puesto #6 del Top de Álbumes Pops más escuchados con su “Dance Again”.

Sin duda a pesar de no haber recibido alguna paga por su presentación en el Super Bowl, las cantantes van a ser remuneradas con las reproducciones y el regreso de sus éxitos este 2020.