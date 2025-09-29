Bad Bunny recibió el respaldo de Jennifer López y Shakira tras ser confirmado por la NFL y Apple Music como el artista encargado del espectáculo de medio tiempo desde el Levi’s Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California, Estados Unidos.

“¡Ahora te toca a ti! bori gang lets go”, escribió JLo en su cuenta de X. Mientras que la colombiana se expresó en sus historias de Instagram recordando la primera vez que el exponente urbano actuó junto a ella: “Bienvenido de nuevo al escenario del Super Bowl. ¡Aquí va mi gente latina!”.

En 2020, el puertorriqueño se unió a ambas estrellas del pop en ese mismo escenario.

Se recuerda que Bad Bunny llegó al escenario al ritmo de “I Like It”, para después interpretar “Chantaje” versión salsa a dúo con Shakira, quien abrió esa edición del ‘Halftime Show’ y fue la antesala para el turno de Jennifer López.

“Lo que siento me supera”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026”.