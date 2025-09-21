NUEVA YORK (AP) — Tras su histórica temporada número 50, “Saturday Night Live” estrena su 51.ª con algunas caras conocidas: Bad Bunny, Amy Poehler y Sabrina Carpenter.

El trío, conocido por su trabajo en Studio 8H, presentará los primeros tres episodios de la temporada, anunció NBC el jueves. Los tres participaron activamente en las celebraciones de la 50.ª temporada.

El primero en presentarse es Bad Bunny, quien dará inicio el 4 de octubre. Tras su histórica residencia en Puerto Rico, que finalizó ayer sábado, la superestrella musical y, últimamente, actor, no será el invitado musical; Doja Cat debutará en ese espacio en su episodio. Esta es la segunda vez que Bad Bunny presenta el programa de sketches. También actuó en “SNL50: The Homecoming Concert”, participó en un sketch durante el especial de aniversario y fue el último invitado musical de la temporada. Poehler, expresentadora de “Saturday Night Live”, presentará el segundo episodio el 11 de octubre junto con Role Model, quien debuta como invitada musical. Su episodio se emitirá 50 años después del primer episodio de “Saturday Night Live”, el 11 de octubre de 1975. Es la segunda vez que presenta en solitario y la tercera en total. La estrella de “SNL” participó en las celebraciones del aniversario, incluyendo una memorable sesión de preguntas y respuestas con el público junto a Tina Fey.

Carpenter desempeñará una doble función como presentadora e invitada musical el 18 de octubre. Es su primera vez como presentadora y su segunda como invitada musical, pero también fue una presencia constante en las celebraciones del aniversario, abriendo el programa con un dueto con Paul Simon y apareciendo en un sketch.

Cuando “SNL” regrese, el elenco será diferente: tras la salida de varias figuras destacadas, como Ego Nwodim y Devon Walker, se incorporan cinco nuevos actores. El programa ganó 12 Emmys este mes por su 50.ª temporada y su programación de aniversario, incluyendo un premio al mejor especial de variedades durante la transmisión principal del domingo.