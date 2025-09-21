Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, encendió anoche —20 de septiembre— el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con una función especial que marcó el cierre de su residencia: “Debí tirar más fotos”. Como sorpresa para los asistentes, compartió tarima con el legendario salsero boricua Marc Anthony, con quien interpretó el emotivo tema Preciosa.

La interpretación de Preciosa desató una ovación en el recinto, que cantó al unísono junto a los artistas. El momento, cargado de orgullo puertorriqueño, fue uno de los más comentados de la noche.

Mira algunos videos del momento:

La residencia “Debí tirar más fotos” consistió en una serie de conciertos exclusivos en el Coliseo de Puerto Rico, donde Bad Bunny ofreció un repaso de su último disco. Durante estas funciones, el artista integró elementos visuales y narrativos que celebraban su trayectoria, su identidad puertorriqueña y su conexión con el público local.

Esta última presentación fue transmitida de forma gratuita en la app de Amazon Music, el canal Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y para todos los clientes de Amazon, en la plataforma de streaming Prime Video.