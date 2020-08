Por más de una década, se mantuvo apartado de trabajar en un tema musical. Pero volver a hacerlo lo siente con la emoción de la primera vez.

El actor y cantante Shalim estrenó junto al cantante dominicano José Guillermo el sencillo A ti, una balada que plasma el gran valor hacia esa persona especial.

“Aunque tiene una onda melancólica, la letra no es triste. Es simplemente dándole las gracias. Diciéndole ‘te amo’ a una persona que tal vez porque no está cerca, ya sea por distancia, o por lo que estamos viviendo, no has podido decirle que la amas lo suficiente. Esa fue la intención”, afirmó el artista en entrevista telefónica desde República Dominicana, donde alterna su convivencia con Brooklyn, Nueva York.

El tema le hizo recordar la época en la que se dedicó de lleno a abrirse paso en el mundo de la música.

“Llevaba más de 10 años sin entrar a un estudio de grabación”, confesó. “Se sintió como correr bicicleta, te lo juro”, afirmó entusiasmado sobre el sencillo, que le concedió la oportunidad de trabajar en unión con un colega y amigo.

“José Guillermo es como mi hermano. Soy muy fan de él como músico, como cantante. Quisimos hacer algo tipo la canción More Than Words (Extreme), así que llamamos a Frank Ceara, y en 20 minutos escribió esta belleza de balada”, celebró complacido el hijo de la actriz Charytín Goyco y el fallecido productor Elín Ortiz. “En menos de dos semanas, ya teníamos la canción grabada, masterizada con la ayuda de varios ingenieros y personas que respetamos mucho. Fue como un passion project”, añadió sobre el tema romántico, cuyo ritmo se aparta de la tendencia del momento, que es la música urbana.

“Las baladas nunca pasan de moda”, afirmó. “Son lindas. Creo que la gente se puede identificar, de todas las edades. Y amo la música urbana, quiero aclarar, pero me gustan las baladas como estas, que es la guitarra, que son así, orgánicas”, describió sobre la composición, que cuenta con un vídeo en blanco y negro. “Siempre lo visualicé así en mi cabeza. Le da un ambiente atemporal a la historia. No quería que fuera ni moderna, ni de época”, especificó. “Y le da esa nostalgia extra al video”, señaló sobre el clip, dirigido por su hermano Alexander Goyco, y filmado en República Dominicana.

Si bien se está disfrutando la experiencia, aclaró que esto no implica un regreso definitivo a la faceta de cantante.

“Amo la música, pero no soy muy amante de la industria de la música”, reveló. “No me veo metido de lleno, aunque hay muchas alternativas y formas de hacer las cosas en estos tiempos”, destacó.

“En mi experiencia pasada, de las compañías grandes, antes había demasiado más negocio que música. A mí no me encantaba. A mí me gusta la parte creativa, esa libertad”.

En este sentido, se mantiene con su enfoque en la actuación. Precisamente, la semana pasada terminó labores en una película dominicana. “Aquí la industria del cine está en su pleno apogeo. Se hace mucho proyecto”, compartió ilusionado. “Y la semana que viene voy a Brooklyn a terminar de grabar una serie que produce (el rapero) 50 Cent, que se llama Ghost y estrena el 6 de septiembre por Starz Network. Es un spin-off de Power”, adelantó sobre el proyecto en el que da vida al detective “Ramírez”.

Por otro lado, el orgullo de ser padre se refleja en su voz al hablar de sus tres pequeños, Liam, de 10 años, y los gemelos Evan y Nicolás, de 5, producto de su pasada relación con la presentadora Lesley Ann Machado.

“Están bellos mis tres muchachitos”, afirmó. “Viven cerca de Tampa (Florida) con la mamá. Los voy a visitar cuando salga de Brooklyn, y pasar unos meses con ellos. Tengo muchas ganas de estar con ellos”.