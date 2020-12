El cantautor puertorriqueño Sie7e estrenó esta noche el vódeo musical de “Psicoactiva”, una de las canciones de su más reciente álbum “Gaia”.

El vídeo musical es un documento visual donde la divinidad femenina es protagonista. Siete mujeres se unieron por unos días en una especie de retiro espiritual en total conexión consigo mismas, con la Madre Tierra y consumiendo sus frutos. Entre ellas se encuentran quienes se especializan en masajes, meditación, yoga, arte, cocina a base de plantas, conocimiento medicinal de la planta madre, fotografía y una doula. Todo lo que vivieron fue documentado por la directora del vídeo, Paola Andrea y de ese material tan genuino nace esta pieza visual.

“¡Tu divina femenina me ha enseñado a vivir! Este video me emociona mucho porque es una celebración genuina y amorosa de la sabiduría de la feminidad. Un junte de la mente creativa e intuitiva de Sügü, el lente sensible y empático de Paola Andrea y las diosas que participaron del encuentro; esta pieza trae una energía muy especial en una sociedad que lamentablemente aún sufre de un machismo sistémico rampante y que siento debe ser desafiado con estas expresiones de amor, arte y energía femenina.” expresó por escrito el cantante, ganador de un Latin GRAMMY.

El nuevo álbum de Sie7e tiene 15 canciones que se conectan a través de “jamming sessions” improvisados en el estudio de grabación. El nombre del nuevo álbum, “Gaia”, es el nombre de la Diosa de la tierra en la mitología griega es por esta razón que Sie7e escogió el pasado Día del Planeta para estrenar su nuevo álbum y de esta manera celebrar la tierra con música.

“Luego de 5 años sin sacar un álbum, les comparto “Gaia” que es un álbum vulnerable, orgánico y honesto. Este es el proyecto del que más orgulloso y agradecido me siento. Es una producción transparente”, relató.