Que el nombre y la música de Sie7e no se escuche como en los tiempos de “Tengo tu love” (2011), no significa que se haya quitado, como se diría ordinariamente. Al contrario, ese silencio público le dio el espacio para crecer en el arte de la composición, colocando su nombre en proyectos de otros colegas artistas, como Hermes Croatto, y para el cine, en los filmes Prótesis y El perfecto anfitrión.

Se mantuvo trabajando en colaboración con el productor musical Eduardo Cabra, con quien mantiene una hermandad creativa, y fue quien un día le dijo, “Vamos a empezar a trabajar lo tuyo”.

De inmediato comenzó a reconectar con una serie de canciones que tenía escritas, sin saber qué hacer con ellas, y volvió a grabar.

“Y por esas cosas chulas, a través de un amigo, que se llama Quique, y que hoy es parte de mi equipo de trabajo, me conecta con Eric Duars, en marzo de este año, y poco después de eso me llama, y me hace una oferta formal, de vamos a hacer esta canción, quiero que la hagas con Pj Sin Suela, y dije, ‘Wow, qué buena idea’, qué bien suena todo esto, y fue como que, ¡pues claro!”, compartió sobre el reinicio en el “artistaje”, como le llama a esta nueva vuelta.

Layback es la canción que lo une al rapero y, según la describe en el comunicado de prensa, “te invita a vivir y apreciar el momento presente, dejando atrás la psicosis de la prisa y el diario vivir”.

La combinación rítmica de reggae con toques modernos y la letra provocan un mood “para desconectarse un rato”. El flow de Pj Sin Suela viene a ser “la cherry del pastel”.

“Esta canción lo que tiene de chula, aunque tiene esa cosa medio existencial en la parte mía, porque me encanta que empieza diciendo, ‘voy a sacar las lágrimas al sol’, me encanta que digo eso, porque empieza explicando de dónde vengo, de estar escondido, de haber pasado una medio depre, de estar meditando en casa para ver, what’s next?, pero a la vez es una canción que tiene un sonido tan fresh, es un mood”, abundó David Rodríguez Labault.

El tiempo que se mantuvo fuera del ojo público pensó que sería definitivo, por los retos de la industria musical, sobre todo para los cantautores independientes, y que como él, a veces “nada contracorriente” en sus propuestas.

“Ya estaba bastante resuelto con quedarme escondido, pero una oportunidad como esta, me gusta, porque es lo que más me gusta hacer. Estar en la tarima no tiene precio”.

El tema está disponible en las plataformas de música digital y es el primero de dos que contempla publicar prontamente.