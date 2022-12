Cuando se acerca el fin de año, muchas personas se quieren despojar de aquello que les cargó o afectó, es un acto de liberación individual. Pero hay despojos y hay despojos, y el que propone el escritor, músico y humorista Silverio Pérez es uno para soltarse cantando y bailando con la música que alegra este tiempo.

La invitación no viene sola parte de él. Lo acompañan en el “Despojo navideño” sus amigos en la música, Aidita Encarnación, Chuíto Muñoz, Manny Trinidad, Carlos “Tato” Sánchez y Edgar Ríos, con quienes, aseguró, comparte una complicidad inédita en su trayectoria. “Yo no había experimentado estar en un grupo de amigos músicos, de una excelencia fuera de liga, que hubiese una solidaridad, una brega libre de egos, el estar ahí para los otros, la verdad que no lo había experimentado de esta forma”, destacó.

Desde ese sentido de colaboración, juntos han desarrollado un concepto de parranda tradicional que les permitirá compartir con el público aquellas canciones que a cada integrante del grupo le conecta con la época navideña. “Quiero contarle a la gente cómo era una parranda tradicional en el campo, que no es el revolú que ahora se piensa que le caíste a una gente y es más una maldición que una bendición. Una parranda era un regalo, era un detalle que tenías con algunos vecinos, y eso tenía una ceremonia, o sea, eso tenía una forma de hacerse”, expuso Pérez.

Quiero homenajear esas canciones que son el despojo, que las oyes y te zumba de inmediato en el espíritu de la Navidad. Para cada uno es distinto; para mí es cuando escucho las canciones del Trío Vegabajeño; cuando yo escucho eso, no importa en qué mes lo tocaran, decía, ‘ya estamos en Navidad’” - Silverio Pérez, escritor, músico y humorista

Cada intepretación dará espacio para abundar sobre lo que es cada género musical y qué temas se abordan, según cada uno de los estilos.

Lo de despojarse cada quien podrá aplicarlo de acuerdo con sus respectivas experiencias y eso va desde las más personales hasta aquellas que afectan a nivel colectivo. “No me he encontrado una persona que no me diga que este año ha sido uno de los más intensos que ha vivido en su vida”, apuntó sin excluirse, pues este año sufrió la pérdida de la madre, enfrentó retos de salud del padre y enfermó de Covid y culebrilla. “De las cosas que también tenemos que desprendernos y despojarnos es de que este año, en términos del país, del deterioro social y político que experimentamos, entristece, y uno tiene que llegar al momento que, para darle espacio a la alegría, olviddarse, pero es despojarse por un momento, ponerlas al lado, porque eso hay que resolverlo si queremos seguir teniendo país”, puntualizó.

“Despojo navideño” se presenta hoy, viernes, y el domingo, en funciones a las 8:30 y 6:30 pm, respectivamente. Boletos a la venta en Ticketera.