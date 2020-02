Plena Libre se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Chicago el 7 de marzo como parte de las actividades programadas como artistas residentes de la universidad, tras recibir el reconocimiento Don Michael Randel, el cual celebra a la agrupación por los años de impecable trayectoria. La presentación del concierto sinfónico será dirigida por Barbara Schubert, directora de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.

“Estamos bien emocionados con este concierto sinfónico y muy agradecidos con el reconocimiento que nos hace la universidad, es un honor. La residencia y sus actividades las comenzamos en noviembre, estuvimos una semana compartiendo experiencias musicales, talleres de baile, composición y talleres de plena y bomba, fue bien emocionante. Esta presentación sinfónica será la segunda, de las tres partes de la residencia”, comenta Gary Núñez, director y fundador de Plena Libre.

Como parte de la residencia, la agrupación puertorriqueña ha trabajado con los compositores de la universidad, de diversos países y con diferentes influencias, para que integren los ritmos de plena y bomba a sus piezas. El reto será combinar distintas aportaciones musicales y culturales mientras se conserva la esencia y las raíces de la plena y la bomba.

“Hemos logrado mantenernos vigentes durante estos años porque siempre hemos sido nosotros, manteniendo la esencia de las raíces y estilos de nuestra música puertorriqueña. Somos celosos con nuestra cultura musical, a la vez que la llevamos al resto del mundo”, puntualiza Núñez.

Además de la semana de actividades en Chicago, Plena Libre se estará presentando en Maryland el 28 de febrero en el AMP by Strathmore y en el 29 de febrero en el Appell Theater for the Performing Arts de York, Pennsylvania. Luego estarán en Vega Baja, Hatillo y Patillas para luego representar a Puerto Rico en el Festival de Jazz de Nueva Orleans.

El concierto sinfónico es libre de costo para el público en general.