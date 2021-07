Tiene clara su pasión por la música. Pero también, el valor del amor propio, que no solo la inspira para sus temas, sino que también le ha servido de apoyo para salir hacia adelante cuando asoman momentos de dificultad o de cuestionamientos, incluso cuando han tenido que ver con el ámbito artístico.

Una de esas experiencias en la vida de la cantante mexicana Sofía Reyes ocurrió varios meses antes de que la pandemia por el COVID-19 impactara al mundo.

“Creo que por mi edad, un poquito antes de la cuarentena, me entró como una crisis existencial. Fue durísima, de ‘por qué hago lo que hago, hacia dónde voy’, y empecé a tener así varias interrogantes. Ha sido interesante conocerme más como persona”, confesó la intérprete de 25 años, quien se encuentra de paso por Puerto Rico para promover el sencillo Casualidad, que cuenta con la colaboración del cantautor Pedro Capó.

“Ha sido todo un journey (viaje), ha sido de todo, difícil, fácil, de risa, de miedo, un poco de todo, y ahorita estoy en una etapa muy bonita donde tengo todo cada vez más claro, y agradecida por tener la oportunidad de hacer música, que es una bendición bien grande”, añadió la voz de Muévelo, tema que lanzó en 2014 junto al reguetonero Wisin.

Los consejos de su sicóloga han sigo una guía valiosa para la intérprete nacida en Monterrey, quien hace nueve años reside en Los Ángeles, California.

“Hablo mucho y he hecho varios paneles y pláticas sobre la salud mental. Para mí eso es lo primordial, trabajar en uno mismo, en el amor propio”, expuso enfática.

“Con mi psicóloga llevo casi 8 años. Creo que es bonito, es importante poder platicar con alguien que sea externo a la gente que te rodea todos los días, familia, amigos. Creo que es bueno poder estar en este espacio donde uno se pueda sentir vulnerable porque creo que a través de la vulnerabilidad uno es valiente y uno sana”, afirmó la artista, y reveló que la pausa de trabajo como resultado de la cuarentena contribuyó al proceso de superación, luego de años de una agenda laboral compleja.

“Son experiencias que se ven reflejadas también a la hora de escribir música”, expuso la cantante, quien destacó la ilusión de grabar Casualidad junto al boricua.

“Ha sido bien padre ver cómo él se ha involucrado con la canción de una manera muy personal y muy bonita, que no se ve con todas las colaboraciones”, valoró sobre la química con el cantante para el tema, que aborda la atracción que surge entre dos desconocidos. Una versión acústica, que se grabó en Los Ángeles, estrenó hoy.

“Este tema habla del tiempo, del universo, el tiempo de Dios es perfecto, es recibir todo con amor, con el corazón abierto, estar aquí presente”, mencionó sobre el tema, y añadió que no cree en casualidades.

“Creo que todo es perfecto”, dijo. “Empiezo a tripear hace mucho con estos temas porque, cómo en un mundo tan grande, de diferentes culturas, cientos de generaciones, y cómo terminamos todos en un mismo espacio. Es que teníamos que estar en este mismo espacio”.

El tema formará parte del álbum que contempla lanzar este año y que, además del pop y fusiones urbanas, incluirá ritmos de la música regional mexicana y la cumbia.

La colaboración para el éxito Dancing on Dangerous, con Sean Paul e Imanbek, también la tiene celebrando.

“Es bonito porque entre sencillos que yo voy sacando, también salen colaboraciones donde yo soy la invitada de otros artistas”. Aunque al momento la música es la que cobra prioridad, la actuación es una faceta que todavía la llama.

“Todavía es un sueño que tengo por completo. Sé que quiero hacer mucho más. Quiero hacer cine. Quiero involucrarme mucho más en esto”.

Una de las oportunidades la logró el año pasado en un capítulo de la serie de televisión The Bold Type, como “Bella Díaz”.

“Fue una experiencia que me fascinó y me retó bastante”, dijo con ilusión. “Me llegó la oportunidad de un cameo en esta serie y fue como que ‘prepárate en una semana más o menos’”, dijo. “Tenía mucho tiempo de no tomar cursos de actuación, hace muchos años”, reveló la artista, quien debutó en la actuación en la adolescencia en la serie juvenil Mi linda Anabella.