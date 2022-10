El grupo puertorriqueño Son by Four, que en 2000 conoció el éxito mundial con el tema “A puro dolor” y que luego dio un giro a la música cristiana, promociona su nuevo sencillo “Lo que has comenzado”.

“Dios ha empezado una obra buena en nosotros y Él la acabará, si nosotros cooperamos con su gracia”, reflexionó Jorge Montes, uno de los tres integrantes de Son by Four, en un comunicado de prensa emitido este sábado.

“Esta canción nos recuerda esta gran enseñanza y verdad de fe. Poder mirar atrás y ver cómo la Palabra de Dios y sus promesas se cumplen hoy y siempre. Es motivo para dar gloria a Dios y entregarle toda nuestra vida”, añadió.

Montes dijo además que el tema “Lo que has comenzado” nos recuerda que “en los momentos difíciles y tribulaciones, en las noches de sufrimiento y en las caídas, sabemos que Dios está con nosotros y lo que ha comenzado en ti y en mí, lo terminará”.

El tema cuenta con un video musical, en el que participa el actor colombiano Andrés Sandoval, protagonista de la serie de Netflix “La Reina del Flow”.

Previo a “Lo que has comenzado”, el tema más reciente que Son by Four había lanzado fue “Tu Voluntad” en agosto de 2020.

Según explicó Montes en aquel entonces a Efe, la musa para componer “Tu voluntad” provino durante un sermón del papa Francisco en 2019, en el que reflexionaba sobre el tema de hacer la voluntad de Dios.

“¿Cuál es la voluntad de Dios encarnada en Jesús?: Buscar y salvar lo que está perdido”, rememoró Montes.

La última producción discográfica de Son By Four, “Mujer frente a la Cruz”, logró ser nominada a un Grammy Latino en 2015, en la categoría de Mejor álbum cristiano.

La agrupación conoció en 2000 el éxito con el tema “A puro dolor”, del disco “Son by Four”, interpretado por el entonces rapero Ángel López.

El tema llegó a permanecer cinco meses en el tope de la lista de los “Hot Latin Tracks” de la revista Billboard y a raíz de tanto éxito comenzó a escucharse en países como Alemania, Argentina, España, Holanda, México, Suiza, así como en Asia, donde llegó a venderse la producción en versión japonesa.

No obstante, después de que el conjunto viviera “la fama, el dinero, las alfombras rojas y los viajes en aviones privados”, se dividió en 2003.

El grupo lanzó en 2007 su primera producción de música cristiana “Aquí está el Cordero”, seguida de “Abba Nuestro” (Padre Nuestro), “Católico soy” y “Mujer frente a la cruz”.