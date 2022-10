Celebrar el sabor tropical y la herencia cultural de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana forma el propósito del vídeo musical Soy antillana de la agrupación puertorriqueña Son Divas.

Los paisajes naturales e imágenes de monumentos turísticos no faltan en el clip visual que estrena hoy del tema que se incluye en el álbum Son Divas y sus invitadas internacionales, producción que la banda compuesta por 13 mujeres y dirigida por el músico Aníbal de Gracia lanzó en marzo de este año. La canción es una nueva versión de la composición de la actriz Marilyn Pupo que la fallecida cantante cubana Celia Cruz popularizó a finales de la década de los 70.

“A mí esa canción me impactó muchísimo. Yo me gradué ese año de high school. Estuvo pegada. Me identifiqué con ella”, rememoró con nostalgia Aníbal de Gracia. “Yo quería que esa canción pasara y trascendiera a nuevas generaciones. Hay canciones que perduran por décadas, por siglos, y yo quería que esta fuera una de ellas”, manifestó el creador de la agrupación Son Divas, quien integró a la compositora en esta versión.

“Se me ocurrió que podía invitar a Marilyn a que participara para que hiciera una declamación tipo negroide como ella suele hacer, juntarla con la orquesta más novel creada. Para mí fue un reto porque esto fue grabado en plena pandemia cuando no se podía salir”, recordó haciendo referencia al 2020.

Además de las intérpretes Niko Camilo, Lillian Aponte y Luz Mary Parra, de Son Divas, el vídeo musical presenta talentos de la Orquesta Anacaona de Cuba, a cargo de Georgia Aguirre. “La canción fue grabada en Cuba y Puerto Rico”, relató sobre la experiencia, que incluyó como invitadas a las cantantes Bárbara Zamora, Jeidys Cabrera, Yenisel Seba y Danays González, entre otras, de la nueva generación de la agrupación cubana fundada en 1932.

La bailarina Karen Abi Nader se incluye en varias escenas del vídeo. “Quise añadir como elemento visual a una bailarina y me encontré con esta chica que es del Líbano, que su abuela es cubana. Me la encontré en las redes sociales y la invité a que hiciera algunos pasos, porque es maestra de baile latino en el Líbano”, mencionó, y aclaró que las tomas fueron realizadas en la tierra natal de la artista, “pero el background se parece mucho a San Juan y a Cuba”.

Además de las integrantes de Son Divas que se destacan en varios instrumentos musicales, la nueva versión incorpora a Zuleyka Martínez interpretando el saxófono barítono. “También contamos con una invitada especial que se llama Crystal Torres, trompetista de Beyoncé y Alejandro Sanz. Ella es boricua, de Peñuelas”, expresó con orgullo.

Por otro lado, el video musical abre con las palabras “Dile NO a la violencia de género”, aspecto relevante dentro del compromiso artístico de Son Divas. “Aparte de hacer música, que es lo que tanto nos apasiona, queremos llevar un mensaje de no a la violencia de género”, sostuvo enfático el músico. “Repudiamos y condenamos todo tipo de violencia hacia los envejencientes, hacia las mujeres, hacia los niños y las distintas comunidades, hacia todo ser viviente”.

Además del lanzamiento del video de Soy antillana, el también veterano trombonista y productor puertorriqueño festeja los cinco años de la creación de Son Divas, que oficialmente estableció en 2017. Resaltar el talento de la mujer boricua en la música fue una de las motivaciones principales.

“Con todos los problemas que hemos tenido, de la pandemia, huracanes, terremotos, estamos de pie con mucha fuerza, alegría y muchas ganas de seguir haciendo música para nuestros amigos de aquí y de afuera”, valoró el fundador de la agrupación, que incluye a la colombiana Luz Mary Parra. “Vive en Puerto Rico y está casada con un puertorriqueño, y sus hijos son boricuas”, resaltó sobre su conexión con la Isla.

En términos de ritmos, la banda no se limita a un género musical, por lo que la salsa, el merengue y el bolero son solo algunos de los que componen su repertorio.

“Estoy sumamente contento, sumamente satisfecho porque el norte de Son Divas, la meta siempre fue y seguirá siendo exaltar el talento femenino, especialmente de Puerto Rico, hacia el exterior, y que sirva de motivación para que esta nueva generación de jóvenes que viene creciendo se motive y se anime a estudiar música”, afirmó De Gracia. “Me siento más que satisfecho, al día de hoy, de haber aportado este granito de arena, de que este loco… que cuando empecé (el concepto) en Puerto Rico todo el mundo me dijo ‘tú estás loco, no sabes lo que estás haciendo, para qué haces esto’. Es retante, pero no hay una persona más orgullosa de mis muchachas que yo. Mira el resultado. Tenemos un disco, una producción que no tiene que envidiarle nada a nadie, que recoge el mejor talento mundial, y lograr eso en medio de la pandemia, es un orgullo”, manifestó con gran entusiasmo.

Dentro de sus logros, se incluye una agenda de compromisos que va formándose. “Tenemos varias presentaciones en el exterior pendientes, en Chicago, Nueva York y Boston”.