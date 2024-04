El carácter determinado de la conguera Sonia López la definió hasta poco antes de su deceso.

Compartieron sus hijos, Sonia Palmira, Widalys Romero, Deddie y Radamés Romero López, que en su última hospitalización, la percusionista tomó el tiempo para dejar por escrito sus anhelos para el momento de su partida física.

Quiso que no se le colocara un respirador artificial, que su cuerpo fuera expuesto y que no cremaran sus restos.

Este domingo, la llamada “Reina de las Congas” descansa en un elegante ataúd, tan coqueta y guapa como siempre se le vio en las tarimas.

El cuerpo de Sonia López fue expuesto esta mañana en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón rodeado de imágenes de distintos momentos de su carrera, así como del instrumento del que fue pionera en la industria musical. Se le reconocía especialmente por su estilo coqueto y enérgico al momento de repicar las congas desde el frente de la tarima, de pie, algo poco común entre los percusionistas.

Los hijos de Sonia López, Sonia Palmira, Widalys, Deddie y Radamés recibieron al público que asistió a rendir sus respetos. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

López falleció en la madrugada del pasado viernes en la residencia de su hija Widalys. Horas antes había sido dada de alta tras una complicada intervención quirúrgica en la que se le removería un coágulo en una arteria pulmonar.

“Todo el mundo pensaba que esa operación que se le hizo, que era para removerle un coágulo que tenía en una arteria del pulmón, nos iba a dar el aire que necesitaba; lamentablemente ahí los médicos se dan cuenta de que la etapa en la cual se encontraban los pulmones de mami era etapa 3, así que ella estaba bien avanzada en su fibrosis pulmonar y, pues, se le dificultaba muchísimo”, compartió en un tono tranquilo la locutora y presentadora de televisión. “Pero tan fuerte fue que aguantó hasta que le dieron de alta del hospital. La dieron de alta el miércoles, la transportaron a la casa de Widalys el jueves y el viernes de madrugada falleció”.

Deddie Romero, al igual que sus hermanos, tuvo oportunidad de despedirse privadamente de su madre, de quien heredó el amor por el ambiente artístico, llegando a compartir la tarima con ella.

Al momento en que llegó a verla en la casa de su hermana, su cuñado le advirtió que ya no estaba hablando ni ingiriendo alimentos. La mente, sin embargo, siempre la tuvo clara.

Su hija Deddie destacó el espíritu festivo de la conguera. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Me dice el esposo de Widalys, ‘ella no está hablando ni está comiendo’, y me quedé boba. Cuando llegúe al cuarto ella me dice, ‘dame una hora’, y ahí mi esposo se fue del cuarto, y la besé, la abracé, le dije lo mucho que la amaba, lo importante que era para nosotros, todo lo que había hecho por nosotros y a la 1:40 de la mañana, falleció”, contó.

López estuvo activa con su orquesta hasta poco antes de la pandemia. No poder tocar las congas con la fuerza, soltura y gracia con la que lo hizo, abriéndolo camino a muchas mujeres en la instrumentación y dirección musical fue frustrante en la última etapa de los 80 años que llegó a vivir.

“En este proceso ha sido bien interesante, porque sabía que la gente quería a mami, pero no sabía la magnitud de hasta dónde había calado el nombre de mami”, destacó Deddie Romero, que además recordó el espíritu fiestero de su madre.

“Mami le abrió el camino a todas las mujeres percusionistas en el mundo entero, porque en el momento en que ella sale a dirigir una orquesta, siendo percusionista, no había eso; no solamente que fuera percusionista, sino que fuera la directora de su orquesta”, puntualizó quien en su infancia la acompañó como “La Salserita”.

“Mami fue la precursora de tocar congas de pie al frente de su orquesta, eso antes no se daba; eran los hombres con las congas metidas entre las piernas, y ella decía, ‘no, yo soy una mujer, ¿y cuando tenga traje?’. Y no solamente las tocaba al frente, sino también en tacos, maquillada, con su traje de brillo, con sus uñas pintadas, con sus pulseras. Ella lo que se quitaba eran sus sortijas y estaba cuatro horas frente a esa tarima”, detalló la tercera de los cuatro hijos.

Varios de los vestidos, accesorios, galardones y recortes de prensa que se vieron en la trayectoria de la conguera se exhibieron en el vestíbulo del Teatro Braulio Castillo, adonde también llegaron a rendir sus respetos el pasado alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y su hijo y actual líder municipal, Ramón Luis, y el comediante y presentador Francis Rosas, compañero de Deddie en el programa “PR en vivo” (TeleOnce).

La fuerza que proyectó Sonia López desde su orquesta de música tropical era una extensión de su carácter. A sus hijos procuró no dejarlos caer y tampoco a sus nietos, muchos de ellos también herederos del talento artístico, entre ellos la actriz Didi Romero, quien actualmente se destaca en Broadway en el musical “Six”.

“Mami era luchadora y nos enseñó que aunque estuviéramos en el hoyo más profundo de nuestras vidas teníamos que salir a costa de lo que fuera, y si nosotros solos no podíamos ella estaba ahí, y nos decía, ‘¡vamos pa’lante!’ ”, recordó Widalys Romero.

El único varón de la músico, Radamés, dio testimonio de la unión familiar al recordar cómo sus hermanas y él se unieron para continuar la agenda de presentaciones de su madre cuando en el pasado convaleció de cáncer. Tanto él como su hermana Widalys aprendieron a tocar las congas observando a su progenitora, mientras que Sonia y Deddie se atrevían a colocar sus voces para darle vida a la orquesta.

Esa misma orquesta resonó con fuerza este mediodía en un tributo musical a quien por largos años fue su directora.

“Estamos celebrando la vida de una mujer alegre, dinámica, bien luchadora, que todos los que estamos aquí aprendimos alguito de ella”, expresó Deddie Romero antes de presentar la orquesta, teniendo a su hermana mayor como la voz principal.

De los cuatro hijos es ella quien guarda un parecido físico casi idéntico a la madre. Las congas sonaron esta vez en las manos de Jimmy Class.

“Mami era una mujer bien alegre que dondequiera que ella iba formaba el party”, continuó la animadora.

Las exequias de Sonia López continuarán mañana, lunes, en la Funeraria Álvarez Memorial (reservado para familiares y amigos de la artista) y el martes será el sepelio en el cementerio Porta Coeli.