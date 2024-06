San Juan. La soprano puertorriqueña Melba Ramos asegura en una entrevista con EFE que siempre está “contenta de aprender nuevo repertorio” y asumir retos como interpretar ‘La condenación de Fausto’, que protagoniza por primera vez mañana, sábado, en la clausura del prestigioso Festival Casals en San Juan.

“Siempre que hay algo nuevo que aprender a mí me encanta, si tengo la oportunidad la aprovecho”, afirmó Ramos, oriunda de Aguadilla, en el oeste de la isla caribeña y residente en Austria, santuario de una larga tradición de música clásica.

La pieza del compositor francés Héctor Berlioz está protagonizada por la soprano y el tenor estadounidense John Irvin y contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) y los barítonos Adrián Smith y Ricardo Sepúlveda.

“Es la primera vez que hago esta obra que originalmente se escribió para ser en forma de concierto y de hace unos años para acá ha estado semiescenificada o totalmente escenificada en algunos sitios. Para mí es una experiencia nueva, yo siempre estoy contenta de aprender nuevo repertorio”, subrayó la cantante.

“Cuenta la historia de cada uno de nosotros”

Con la obra de teatro lírico ‘La condenación de Fausto’, cuya dirección artística está a cargo de un destacado elenco argentino encabezado por Marcelo Lombardero, se clausurará el evento de música clásica más importante del Caribe.

La Coral Filarmónica de San Juan, dirigida por Carmen Acevedo, realiza los coros de la obra, que Ramos resalta que “cuenta la historia de cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas”.

“Yo creo que va a ser una producción hermosa, todo lo que hemos hecho hasta ahora me encanta, me encantan los vestuarios también, son fabulosos”, expresó Ramos en la entrevista en el Centro de Bellas Artes de Santurce, donde tendrá lugar mañana la representación.

Es la segunda vez que la cantante se presenta en el Festival Casals. El año pasado lo hizo para interpretar la famosa ópera ‘Porgy and Bess’, dirigida por el brasileño Fabio Mechetti.

Este festival fue fundado en 1956 por el maestro y violonchelista español Pablo Casals, quien impulsó la música clásica en Puerto Rico con la creación también del conservatorio y la orquesta sinfónica.

Potenciar la música clásica en Puerto Rico

Ramos considera que en Puerto Rico, que es la tierra del reguetón y la salsa, a la música clásica se le debería dar “más sentimiento, que no se pierda”.

“Creo que aquí tenemos todos los recursos para poder hacer eso. No solamente tenemos que pensar en hacer la carrera aquí, sino que podemos salir y volver, que lo que aprendemos allá podemos traerlo también acá”, manifestó la soprano, que estudió en el conservatorio de música de San Juan.

Ramos, que ejerce como profesora de canto en la universidad de Viena, exhorta a los jóvenes cantantes y músicos a que “aprendan todo bien y que se esmeren y que lo hagan todo con fiebre, con esmero, para que así puedan tener un triunfo seguro”.

La soprano recibió el primer premio en las Competencias del Metropolitan Opera distrito de Puerto Rico en los años 1987, 1988 y 1989 y se ha presentado en varias ciudades del mundo, como Tokio, Osaka, Yokohama, Kyoto, Salisburgo y Halle, entre otras.

“Que iba a llegar a donde llegué no me lo imaginaba, simplemente me dejé llevar y dejé mis puertas abiertas para todo. Quise hacerlo mejor, donde me invitaron fui, si veía que era una buena oportunidad pues obviamente que iba”, sentencia Ramos sobre su trayectoria.