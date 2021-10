Los destacados artistas urbanos Sou El Flotador, Pusho y Cauty unen sus talentos para promover el sencillo Callejera.

El tema lanzado bajo el sello discográfico Casablanca Records ya está disponible en todas las plataformas de música digital.

Callejera resalta el empoderamiento de una mujer que apuesta a su valor propio y su independencia. “Se puso bonita y la calle va a romper”, reza parte del pegajoso coro.

“Siempre ha sido más que mágico colaborar y poder unir talento con Pusho, a quien tanto admiro, y con Cauty, que también es tremendo artista”, expresó Sou El Flotador.

“La intención del tema es que las babys sepan que nosotros también respetamos y nos gustan las mujeres independientes. Que no se sienten a llorar por nadie porque cada una es única y tiene mucho valor, y que vean que también queremos apoyarlas”.

El video musical presenta a los intérpretes en un ambiente de bohemia, cantando frente a un público selecto, mientras a ritmo de reguetón enaltecen la determinación de la chica que protagoniza la historia.

La trayectoria musical de Karl Raymond Soriano Torres, conocido en la industria musical como “Sou El Flotador” o “Mr. Fly”, incluye colaboraciones con Anuel AA, Bryant Myers, Lary Over, Gigolo y La Exce y Almighty, Juhn “El All Star” y Miky Woodz, entre otros. Lanzó su primer álbum en el 2017 con el nombre Mr. Fly, Vol. 1 Trap Album. En el 2018 lanzó su segundo disco, Mr. Fly, Vol. 2, Edición 420, bajo su propio sello disquero: Mala Fama Buena Vida Inc., distribuido por GLAD Empire.

El cantautor urbano Pusho se ha destacado en los géneros del trap y reguetón, y ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Ozuna y Farruko, entre tantos otros.

El intérprete y productor urbano Cauty, uno de los artistas más exitosos dentro de la música urbana, cuenta con colaboraciones con Rauw Alejandro, Guaynaa, Lenny Tavárez, Brytiago y Juanka.