Santiago, Chile. – El legado musical de Daddy Yankee no solo está grabado a través de los cientos de temas que lo han acompañado en sus más de tres décadas de carrera artística, sino que en esta capital chilena su figura queda inmortalizada con la develación hoy de una estatua en el Estadio Nacional, donde ahora tiene el récord de tres conciertos completamente vendidos. El jueves, al término de la serie de conciertos, la estatua será ubicada permanentemente en una estación del Metro por donde diariamente circulan entre 80 a 100 mil personas.

La estatua es un homenaje de la plataforma digital Spotify, cuyos datos indican que Chile es el tercer país a nivel mundial donde más se escucha la música del astro del reguetón puertorriqueño. Primero es Estados Unidos y segundo, México. Santiago, específicamente, es la ciudad donde más suena el “Big Boss” en el planeta.

Una vez se levantó el telón negro que cubría la sorpresa, Daddy Yankee se tomó unos segundos para observar la estatua que lo perpetúa con el look casual urbano que lo distingue, de gafas, jacket con el título de “Legendaddy”, pantalón deportivo y tenis. La estatua fue creada por una firma argentina, se indicó sin más.

“Wow”, reaccionó la estrella de la música urbana para seguido aplaudir la obra en su honor. “Increíble. Estoy impresionando”, continuó. “El amor que siento por Chile el mundo lo conoce; saben que siempre he vivido agradecido de esta tierra y lo importante que ha sido para mí y lo vital que ha sido para el crecimiento de nuestro género”, destacó con la mirada matizada por unas modernas gafas negras de la marca Prada.

El intérprete y productor, de 46 años, agradeció el respaldo que ha tenido de este país sudamericano desde su primera visita. “Me tomó por sorpresa, desde que llegué aquí por primera vez, que nos escucharan acá, fue una emoción increíble, lo desconocía y luego aprendí del amor y el cariño que nos tienen. Para nosotros los boricuas, Chile es bien importante. La unión ya se llama Chile-ricua, ya el amor es perpetuo”, subrayó.

Fanáticos aguardan a las afueras del estadio para el concierto de esta noche. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Daddy Yankee inicia este martes una serie de conciertos en esta arena, donde ahora lleva el récord del primer artista con tres funciones vendidas, por lo que se estima que cerca de 190,000 chilenos serán testigos de la despedida de su ídolo en el género urbano. Los medios locales se refirieren a este hecho como uno histórico.

La euforia de la fanaticada chilena se refleja de múltiples maneras. El pasado lunes cientos de fanáticos aguardaban en las afueras del hotel donde se hospeda la voz de “Gasolina” y una vez salió a saludar, se perdió la mesura. La multitud derribó las vallas de seguridad logrando acercarse al artista, quien entonces fue resguardado por la seguridad y removido inmediatamente del lugar.

“Es sumamente emocionante que Chile me trate siempre con mucho cariño desde el día uno. Yo me siento de la misma manera. Siento que es la primera vez que estoy llegando al País, que es mi primer concierto, me siento bien emocionado”, sostuvo.

A la fanaticada chilena que logró conseguir boletos para ser testigos del show de la gira “La última vuelta” los dejó con una promesa: “Vamos a romperla con todo, de todo corazón y vamos a pasar momentos inolvidables”. La firma productora Bizarro indicó que más de un millón de personas se quedó fuera de las tres funciones.

El arraigo de la música urbana en este País ha originado una nueva generación de talentos, al igual que ha ocurrido en otros lugares en el mundo. En esa juventud, el “Big Boss” confía la continuidad de la música que ha defendido por más de tres décadas.

Daddy llega para la prueba de sonido. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Que sigan hacia adelante. Estoy bien orgulloso de lo que están haciendo y qué bueno que se está abriendo una plaza para los artistas de aquí, que están rompiendo duro y que van en crecimiento. Espero que mañana recojan premios, llenen estos estadios y ustedes (público) sigan disfrutando de esta música”, puntualizó antes de montarse en un carro de golf hacia el interior del estadio para la prueba de sonido, pues esta semana el reguetón boricua es lo que marca el ritmo en esta ciudad.