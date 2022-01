Regresa a la escena local la banda icono del llamado “heavenly metal” o metal cristiano, Stryper.

El sábado, 18 de junio, subirán a la tarima del moderno Coca Cola Music Hall en el Distrito TMobile, en San Juan, como parte de la gira de conciertos “Calling On You”, que iniciará el 5 de mayo en Derry, New Hampshire, y continuará por distintas ciudades de Estados Unidos.

El concierto local será una producción de Osvaldo Rocafort para Lana Productions.

Al igual que este evento, habrá otros para el público rockero, particularmente fanático del rock de los años 80, en el mismo Coca Cola Music Hall, según se anuncia en comunicado de prensa.

La venta de boletos inicia hoy miércoles, a través de ticketera.com. Será un evento exclusivamente para personas vacunadas contra el COVID-19 y se regirá por los protocolos de salud que estén vigentes al momento del evento, así como por las reglas establecidas por el venue.

Subirán a la tarima los hermanos Michael Sweet (voz y guitarra) y Robert Sweet (batería), así como el también original Oz Fox (guitarra). Con ellos estará el más reciente miembro del grupo, Perry Richarson (bajo), quien previo al 2017 formó parte de Firehouse.

Desde su arrolladora popularidad en la década de 1980, Stryper ha cosechado innumerables éxitos, entre estos las nominaciones al premio Grammy, posiciones privilegiadas en las listas de Billboard y sobre 10 millones de álbumes vendidos a nivel mundial. Son sus temas más emblemáticos, “Calling On You”, “Honestly” y “Always There For You”.