El talento puertorriqueño sigue ocupando terreno en las las plataformas digitales con nueva música recargada de ritmo, emoción y evolución artística.

Para este fin de semana, la escena artística local se activó con lanzamientos que van desde el pop romántico y juvenil, hasta rimas más osadas e introspectivas.

Abre tu aplicación de “streaming” favorita y conoce qué sacaron tres artistas del patio:

Elena Sofía lleva energía fresca con “Me Enamoré de Ti”

La cantautora puertorriqueña Elena Sofía, quien recientemente fue mencionada por la revista Billboard como una de los artistas latinas en su radar, sumó una nueva canción a su repertorio con el estreno de “Me Enamoré de Ti”.

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El nuevo tema sale a la luz en medio de una etapa de crecimiento y evolución para la artista, quien sigue desarrollando una identidad musical propia dentro del pop latino.

“‘Me Enamoré de Ti’ es una canción que disfruté muchísimo grabar porque siento que tiene una energía muy bonita y diferente. Me encanta cómo va creciendo y cómo al final se siente más divertida y espontánea. Estoy muy emocionada de que finalmente pueda escucharla todo el mundo”, destacó Elena Sofía en declaraciones escritas.

El lanzamiento llega pocas semanas después de “Hola, ¿Aló?”, presentado en julio, y mantiene el impulso de una temporada de actividad musical para la artista de 17 años, quien recientemente se incorporó a Sony Music Latin.

LEUNOVA transforma las experiencias de vida en música auténtica con “Fragmentos”

El artista emergente LEUNOVA sigue construyendo su ruta dentro del pop alternativo con el lanzamiento de su primer EP, “Fragmentos”.

Este proyecto reúne seis canciones que exploran el crecimiento personal, las emociones y las experiencias que marcan la vida de toda una generación.

“Fragmentos” aspira ser un viaje emocional donde cada tema sirve como una pieza de una historia que, a través de letras honestas, melodías emocionantes y una producción moderna, el artista invita al público a conectar con sus vivencias, demostrando que incluso las heridas pueden convertirse en arte.

“Cada canción representa una parte de mi historia. ‘Fragmentos’ reúne momentos que me transformaron y que hoy comparto con quienes han vivido procesos similares. Espero que cada persona encuentre una parte de sí misma dentro de este proyecto”, expresó el cantante de temas como “Espejos”, “Fragmentos”, “96”, “Personal”, “Realidad” y “Cicatrices”.

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Villano Antillano muestra su lado más sensible en su cuarto álbum, “Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor”

La rapera, cantante y compositora puertorriqueña Villano Antillano lanzó su proyecto más íntimo a través de su cuarto álbum de estudio, “Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor”.

Producido por Edmond Porcuna Antolín, mejor conocido como Groove 2070, Villana Santiago Pacheco reveló una obra profundamente personal donde transforma el deseo, la rabia, la vulnerabilidad y las contradicciones de su propia experiencia en una declaración de existencia y libertad.

A lo largo del proyecto, Villana construye un universo que se mueve entre la provocación y la introspección. El álbum encuentra fuerza precisamente en esos contrastes: puede ser desafiante y sexual en un momento, para luego revelar incertidumbre, dolor o una reflexión mucho más íntima.

En lugar de presentar una experiencia lineal, Villana permitió que todas esas versiones de sí misma convivieran dentro del mismo relato.

Como focus track del proyecto, “CRACK” concentra muchas de las tensiones que atraviesan el álbum. Sobre una entrega frontal y visceral, Villana mezcla sexualidad, peligro y desafío con una reflexión mucho más oscura sobre la violencia y las expectativas impuestas sobre quienes se niegan a ser sumisas.

El lanzamiento llega acompañado de su videoclip oficial, dirigido por Vladimir Alvira, una pieza visual que lleva esa tensión a un terreno más crudo al retratar una situación de violencia doméstica. El video incluye una advertencia de contenido debido a la representación de estas escenas, utilizando imágenes fuertes para profundizar en algunos de los temas de violencia, vulnerabilidad y supervivencia presentes en la canción.

Con Ante el Umbral del Peligro No Siento Temor, Villano Antillano no busca suavizar sus contradicciones ni hacer su existencia más cómoda para quien la observa. Al contrario, las convierte en el corazón del proyecto. Entre sexo, humor, dolor, exceso, espiritualidad, identidad y confrontación, Villana presenta una obra en la que ser vulnerable y ser desafiante no son fuerzas opuestas, sino distintas expresiones de una misma libertad.