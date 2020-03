Tainy canta con la sangre nueva La nueva generación de la música urbana da voz al primer disco del productor: “Neon Tapes: The Kids Who Grew Up on Reggaeton”.

Tainy, a la extrema derecha junto a C. Tangana y Lauren Jáuregui, lanzó al mercado hoy su disco debut como cantante junto a destacados intérpretes noveles. (OMAR CRUZ) Miami. Marco "Tainy" Masis tiene en su lista de contactos a artistas de la talla de Justin Bieber, Selena Gómez, Cardi B., J Balvin y Daddy Yankee, pero para su primer disco como cantante, el aclamado productor musical escogió a los exponentes más destacados de la nueva generación de la música urbana. "Son algunos de los artistas jóvenes que más admiro", dijo Tainy a Efe durante una entrevista en Neon 16, la incubadora que creó con Lex Borrero en Miami para impulsar a nuevos artistas del reguetón. La argentina Cazzu, las estadounidenses Kali Uchis y Lauren Jáuregui y las hermanas colombianas Las Villas fueron las mujeres escogidas por el artista para acompañarlo en su primera producción propia. Entre los hombres hay nombres como el del español C. Tangana, los colombianos Llane y Dylan Fuentes, los puertorriqueños Lennox, Justin Quiles, Álvaro Díaz y Dalex, el jamaiquino Sean Paul, el dominicano Mozart la Para y el argentino Khea. Con ellos hizo Neon Tapes: The Kids Who Grew Up on Reggaeton, un disco bilingüe de siete canciones que se pasean por los sonidos que han convertido a la música urbana latina en la banda sonora de las discotecas a nivel mundial. "Es un verdadero honor. Me parece increíble estar aquí con estos genios", dijo Llane, quien se dio a conocer como el líder vocal de la banda colombiana Piso 21, hasta que despegó como solista. "Todos los que estamos aquí hemos hecho contribuciones al género, pero no nos habríamos podido juntar sino fuera por Tainy", expresó, por su parte, Cazzu. Este encuentro con Tainy se gestó en la sede de Neon 16, una casa de diseño moderno y decoración divertida, en la que el productor y artista puertorriqueño ha trabajado canciones como Callaita, su megaéxito con Bad Bunny, y Vibras, el disco que le produjo a J Balvin en 2018, entre muchos otros. "Lo que queremos es que el éxito del movimiento urbano no se quede en un momento, sino que se convierta en algo normal", indicó Tainy, quien quiere "seguir abriendo espacios" e insertarse "permanentemente en los dos idiomas" en los que cantan. Para el artista, poder incorporar a cantantes a su música y no ponerle música o arreglos a las ideas de otros artistas es más que un sueño hecho realidad. "Es demostrarme a mí mismo que estoy listo para arriesgar y defender lo mío", explicó. Mozart La Para, Sean Paul y Cazzu también acompañan al veterano productor Tainy (extrema derecha) en el disco. (OMAR CRUZ) Cada canción es diferente y Tainy usa su magia para aprovechar al máximo el talento de los artistas a los que invitó a la pieza. Mera, la canción con Dalex y Álvaro Díaz, suena muy distinta a Nada, el sencillo de C Tangana y Lauren Jáuregui. Lo mismo ocurre con todos los temas. Sin embargo, para Tainy tiene lógica y explica que "al oirlos juntos" espera "que la gente sienta que deben estar juntos". "Son como capítulos de una historia", terminó.