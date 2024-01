Llegó su turno.

El galardonado productor puertorriqueño Tainy ha logrado hacer brillar a numerosas estrellas de la música con su ingenio creativo y su talento para que un tema se convierta en un éxito. Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Bad Bunny, Arcángel, Selena Gómez, J Balvin, Justin Bieber, Cardi B… La lista en casi dos décadas de trayectoria es muy amplia.

Su álbum Data, que lanzó en verano de 2023 y se convirtió en su debut como solista, lo trabajó con un enfoque en producir temas dirigidos a complacer sus propios intereses musicales a través de artistas invitados que incluyeron a Daddy Yankee, Álvaro Díaz, Bad Bunny, Arcángel, Feid, Wisin y Yandel, Julieta Venegas, Kany García, Rauw Alejandro, Myke Towers y Mora, entre otros. La producción sirve de base para su concierto Data Loading, que presentará mañana, viernes, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“Estoy feliz. Estoy contento. Es la primera vez que hacemos algo de esta magnitud”, mencionó con ilusión Marcos Efraín Masís, natural de San Juan. Además de ser un motivo de festejo, el espectáculo también representa un compromiso en agradecimiento a su público.

“Quería celebrar también la salida de mi primer disco, mi primer proyecto, hacer algo que tenga que ver con eso en Puerto Rico”, reiteró, y expresó la razón para el título. “Sería como que, toda esta información, todas estas memorias y todas estas cosas que han pasado durante mi carrera, vamos a traer todo eso para este show. Va por el concepto como si estuviéramos trayendo toda esa información y poniéndola en la computadora para ver cómo se ve y cómo se escucha, para mantenerlo en el mismo ambiente del álbum. A la misma vez, representa esto tan especial que es mi primer disco”.

La nostalgia será inevitable durante el encuentro. “Siento que esto es bien especial, principalmente, porque es aquí, y poder hacer algo en mi país, donde nacieron todas estas cosas que he podido lograr, toda la inspiración de yo poder soñar algún día de ser un productor top, eso empezó aquí”, dijo el ganador del Grammy, Latin Grammy y Premios Billboard de la Música Latina. Ese anhelo comenzó a nivel profesional en 2006.

“Cuando chamaquito, creciendo aquí en Puerto Rico, hay muchas cosas que uno no ve como posibilidades, y poder llegar a trabajar por lo menos con los míos de acá, ese era mi sueño, trabajar aquí y conocer a Wisin y Yandel, y conocer a Don, a Yankee, a Tego. Y ese inicio de ver si algún día se podía, y todas las cosas que han pasado después, siempre agradecido”, sostuvo Tainy, quien rememora el apoyo de los productores Luny Tunes y Nely “El Arma Secreta” (Josías de la Cruz) en sus inicios.

La fiesta que promete en el coliseo contará con una tarima central en formato 360. “Eso va a ser súperinteresante. No es ese view frontal que uno tiene todo el tiempo de un concierto tradicional, sino que es vuelta redonda para el público entero tener su momento especial para mirar la dinámica. Va a haber mucho movimiento”.

Al indagar sobre los invitados que lo ayudarán a repasar el repertorio, declinó adelantar detalles. “Escuchen el disco, y de las personas que están ahí, van a haber bastantes amigos míos”, respondió entre risas, y confirmó que en el desfile de artistas habrá representación de todas las generaciones con las que ha trabajado.

Estar pendiente a cada detalle, lo mantiene motivado. “Casi no he dormido, chequeando cada cosita, aprendiendo de lo técnico también, de la producción, todo eso. Son tantos detalles. La gente no se da cuenta de lo que conlleva, pero de verdad que me lo he disfrutado”.