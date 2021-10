El productor Tainy vuelve a romper las barreras creativas, esta vez reuniendo a dos artistas muy diferentes: Su frecuente colaborador y superestrella mundial, Bad Bunny, y la emblemática cantautora Julieta Venegas para el lanzamiento de “Lo Siento BB:/”.

Este es el primer sencillo de su primer álbum de estudio titulado “DATA”, el cual se espera estrenar pronto. El lanzamiento de la canción llega después de que Tainy fue otorgado el premio “Productor del Año” de los Premios Billboard de la Música Latina por segundo año consecutivo. “Lo Siento BB:/”, junto con el vídeo oficial, está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

Con este nuevo éxito, Tainy se consolida aún más como una de las figuras más destacadas de la industria musical. “Lo Siento BB:/” es una de sus canciones más soñadoras y nostálgicas, con ritmos suaves y surrealistas.

El productor y artista recurre a dos cantantes igualmente emblemáticos para que le ayuden a dar vida a su visión de la canción y la lleven a otro mundo de posibilidades. Julieta Venegas presta su dinámica e incomparable voz marcando el ritmo y el paisaje de lo que está por venir cuando la suave y rítmica vocalización de Bad Bunny entra en el tema.

”Este tema es un sueño hecho realidad. Ha sido un largo viaje para finalmente lanzar una parte del trabajo de mi primer álbum que viene próximamente y creo que no hay mejor manera que está para darle inicio. Soy un gran fanático de estos dos artistas y el haber podido traerlos a mi espacio creativo y crear algo realmente diferente que no se ha escuchado antes me hace muy feliz”, compartió Tainy.

”Trabajar con Tainy siempre es un placer. El mundo sabe que cuando nos juntamos hacemos magia. ¿Qué tiene de especial este tema de los demás? Que en este tenga el honor de compartir voces en un mismo track con Julieta Venegas, algo que jamás imaginé y es por eso me llena de tanta emoción”, expresó, por su parte, Bad Bunny, en comunicación escrita.

Julieta Venegas dijo, por su lado, cómo fue el acercamiento para esta colaboración.

”Tainy me contactó a través de mi editorial, y me hizo la mejor invitación posible. Me dijo, tengo una canción con Bad Bunny, que me gustaría que le escribas algo, una respuesta a lo que él está diciendo. Es una canción que habla sobre no creer en el amor, querer solo una noche divertida y listo, pero más que nada por miedo, me gusta que el amor sale retratado como un alguien que engaña ‘ese cab$%# siempre me miente’. Como si se tratara de una persona. Por lo cual, mi respuesta fue: yo también pensaba que sería una noche más pero algo cambió. Digamos que en la canción yo sí estoy medio con ganas de ver a dónde va, aunque él prefiera no detenerse ahí, y me encanta el juego. Tainy es súper generoso, esa manera de invitarme fue ideal para mi, trabajar de esta forma, escribiendo y contando una historia a través de una canción. Y bueno, el video es una bomba. Estoy feliz con la canción, y con el resultado. Espero que algún día la cantemos en vivo”, comentó la artista.

El video musical de “Lo Siento BB:/” comienza con Tainy, mientras él empieza a cargar datos en una robot femenina que descansa en una cápsula. Este acto hace que ella entre en una especie de fantasía con los datos que está recibiendo de su música. Lo que sigue es un mundo de fantasía lleno de matices románticos y un paisaje árido en el que entra Julieta Venegas con su voz conmovedora, que finalmente da paso al foco principal del vídeo, que presenta a Bad Bunny en un reino laberíntico y a un monstruo melancólico deambulando por las calles de un San Francisco de aspecto desolado en busca de su interés amoroso. El vídeo fue filmado por STILLZ y producido por We Own The City.