Tres de los raperos más reconocidos de la industria de la música, Tyga, Swae Lee y Lil Mosey, se han asociado con el productor del año de los Premios Billboard de la Música Latina, el puertorriqueño Tainy, para lanzar el próximo sencillo y el video de lírica Krabby Step, que forma parte del soundtrack oficial de la esperada película animada The SpongeBob Movie: Sponge On The Run, de Paramount Animation y Nickelodeon.

El tema fue producido por Tainy, Albert Hype y NEON16 y será parte del soundtrack que se lanzará en el 2021 bajo NEON16/Interscope Records.

La canción está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy. El sencillo seguirá los pasos de la canción debut y comercialmente exitosa Agua, con Tainy y la sensación global J Balvin, que se posicionó en el puesto #1 en la lista Hot Latin Song y #1 en la lista Latin Airplay y obtuvo más de 923 millones de reproducciones en todo el mundo.

El segundo sencillo del soundtrack oficial de la película animada busca fusionar los estilos y cadencias indelebles de tres raperos sumamente únicos y originales con los ritmos contagiosos e inolvidables por los que Tainy se ha dado a conocer a lo largo de su extensa carrera musical.

En Krabby Step vemos a Tyga, Swae Lee y Lil Mosey crear una historia sólida y cautivadora con letras que capturan la verdadera esencia y el ambiente lúdico de la película. Tainy demuestra y consolida aún más su talento mientras crea un ritmo que hará bailar a los fanáticos de todo el mundo y que proyecta romper récords de TikTok, al igual que lo hizo Agua con la tendencia viral Agua Challenge (que acumuló más de 3.2 millones de videos en TikTok).

El video de lírica también utiliza la misma animación innovadora que se ve en la película animada.

Paramount Animation y Nickelodeon se han asociado con NEON16 para producir el próximo álbum oficial de la muy anticipada película animada, The SpongeBob Movie: Sponge On The Run. El soundtrack incluirá canciones de artistas como Weezer, MonstaX, Snoop Dogg, The Flaming Lips, Kenny G, Cyndi Lauper y más.

La película debutará digitalmente en los EE. UU. a través de Premium Video on Demand a principios de 2021, y luego se trasladará exclusivamente a CBS All Access, la plataforma de streaming y transmisión en vivo por suscripción de ViacomCBS, siguiendo el paso de Premium Video on Demand. La película está disponible a nivel mundial en todos los demás países, con la excepción de China, por Netflix.