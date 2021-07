Aunque se le conoce como “La Nena de la salsa urbana”, la carismática puertorriqueña Tatiana Liary apuesta este verano a un sensual reguetón, Tablita de surfear, de su inspiración.

Tablita de surfear fue producido por Illa Noize. “La canción trata de que después que me dejaron por otra, el chico desea volver conmigo y ya no quiero. Mientras más me alejo, ¡más me busca! Es una metáfora, básicamente me dejaron por una ‘tablita de surfear’. Una canción con metáfora que quizás solo los boricuas entenderán…”, afirmó por escrito Tatiana Liary, quien fue corista del salsero Jerry Rivera y de la merenguera Melina León. Además, ocupó el segundo lugar en la competencia televisiva Viva la diva, de Sábado gigante (2014).

Ante el cuestionamiento de sus seguidores de este giro en su estilo musical, la intérprete aclaró: “¡No se preocupen! Siempre seré ‘La Nena de la salsa urbana’, pero decidí hacer esta canción de reggaetón para el verano, con un espectacular vídeo filmado en la playa”.

En abril de 2020 había sonado fuerte la salsa con reguetón No me da la gana.

La también actriz y presentadora de televisión filmó las secuencias llenas de colorido en Cocoa Beach, mientras las escenas de profundidad en Orlando, Florida, bajo la dirección de Ronnie Camilo. Tatiana Liary aparece acompañada de varias chicas que vendan los ojos al hombre infiel.