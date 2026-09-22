NUEVA YORK — Taylor Swift ha anunciado una nueva canción, «Patient Zero», la primera desde su boda repleta de estrellas celebrada este verano. Se estrenará el viernes.

Hizo el anuncio al más puro estilo Swift. El martes por la mañana, la superestrella del pop publicó un enigmático reloj de cuenta atrás en su página web, que aparecía sobre un telón rojo y que estaba programado para terminar a las 14:00, hora del Este.

Sus fieles seguidores, conocidos como «Swifties», no tardaron en ponerse manos a la obra para intentar descifrar cualquier noticia que pudiera surgir, tras observar que su biografía oficial de Instagram había cambiado a: «And, baby, that’s sh0w business f0r y0u», con cada «o» sustituida por un cero.

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Ahora parece claro que el gesto era una referencia al título de la nueva canción. Una vez finalizada la cuenta atrás, su página web se actualizó para revelar tres versiones en CD de edición limitada del nuevo tema: una con una portada a doble cara, así como una versión acústica y otra para piano, a 3,99 dólares cada una.

Es su primera canción nueva desde que se casó con Travis Kelce, ala cerrada de los Kansas City Chiefs, en el Madison Square Garden en julio.

El último álbum de Swift, «The Life of a Showgirl», salió a la venta el pasado mes de octubre, y en junio colaboró con una canción en la banda sonora de «Toy Story 5».

La noticia se dio a conocer antes de la histórica actuación de Swift en los MTV VMA

El lunes se anunció que Swift recibirá el primer premio «Artist Director Honors» en los MTV VMA del domingo, con lo que se convertirá en la artista más galardonada de la historia de los VMA.

Actualmente, Swift está empatada con Beyoncé en cuanto al número de premios. Ambas tienen 30 cada una.

El nuevo premio tiene como objetivo reconocer a los artistas «cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha impulsado el arte de la narración visual».

Swift cuenta con nueve nominaciones en la entrega de premios de este año, solo por detrás de Madonna, que encabeza la lista con 11.

Su aparición en el concierto del domingo hizo temer que se produjeran más anuncios, ya que Swift es conocida por dar noticias desde el escenario.

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El anuncio llega tras el sketch pregrabado de Swift para los Emmy de 2026

En los Emmy de la semana pasada, Swift apareció en un sketch pregrabado, en el que interpretaba a una novata en la oficina de «Ley y orden: Unidad de víctimas especiales».

El personaje de Olivia Benson, interpretado por Mariska Hargitay, revisó dos grandes tableros de casos para establecer conexiones entre las canciones de Swift y las series nominadas a los Emmy, con el fin de averiguar si ella asistiría a la gala. Uno de los detectives lo calificó como una «madriguera de conejo». (En realidad, Swift se encontraba en el Arrowhead Stadium durante la entrega de premios, sentada junto a Tom Cruise, para ver cómo los Chiefs inauguraban la temporada de la NFL contra los Denver Broncos.)

En un momento concreto, Swift miró a la cámara y pareció dar una serie de pistas: «Sacárido. Ares. De Vineyard. Norte o sur», dijo. Desde entonces, los fans se han apresurado a intentar descifrar el mensaje.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.