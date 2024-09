“Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti, quién te va a creer el cuento; déjale saber al mundo, háblale con la verdad que yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti”, así inicia “La respuesta”, tema que Tekashi lanzó contra Yailin la más viral.

El rapero estadounidense estrenó el tema en el que resalta todo lo que hizo por la joven dominicana en su turbulenta relación.

El videoclip muestra momentos de la pareja como, cuando le regaló dinero en efectivo y varias prendas el día del cumpleaños de Yailin mientras se recuperaba de una cirugía estética y también los instantes vividos con Cattleya, la hija que la exponente urbana tuvo con Anuel.

“Tú me dices rata, tu niña me dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da”, dice sobre la bebé de un año. “Yo la amo en realidad y ojalá nunca sea mala como como su mamá”.

A dos horas de sulanzamiento la canción cuenta con más de 234 mil reproducciones en YouTube.

“A veces lloro y no duermo esperando que algún día llegue tu agradecimiento”, reza parte del tema.

Otra de la líneas es: “Sabes que cuando te conocí te acomplejabas de cómo te ves”.

El rapero mostró captura de una conversación con Yailin donde la dominicana le reclama que le negaron la visa americana y deja claro que la maltrató, aunque en varias ocasiones ella misma negó dichos maltratos.

La pareja se separó hace unas semanas.