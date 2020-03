“Pues yo creo que estoy acostumbrado ya, literal”.

El artista urbano Tempo reflexiona sobre cómo está sobrellevando los días de encierro en su casa tras las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus en Puerto Rico, lapso que se extendió hasta el 12 de abril. Si bien observa que para muchos se ha tratado de una recomendación difícil de sobrellevar, el rapero opta por ver lo positivo dentro de las circunstancias, fuera de quejarse.

“La gente tiene que pensar en todos los privilegios”, manifestó pensativo sobre los beneficios con los que se cuenta en el hogar, incluyendo los tecnológicos, dentro de la realidad que vive el país ante la amenaza del COVID-19. “Me vino un flashback por todas las cosas que yo he pasado y el encierro que yo tuve, que no quiero hablar mucho de eso, pero ya uno está como que curado de espanto”, declaró, haciendo referencia a los casi 12 años de prisión que cumplió cuando en 2002 fue encarcelado por cargos de narcotráfico.

PUBLICIDAD

“Sobrellevando el día a día, con mi experiencia de ya haber estado encerrado y transmitirle eso también a mi familia, que la desesperación es la peor consejera, y trato de contarles una que otra historia de allá adentro para que ellas sientan que no están pasando por mucho, sino que simplemente son cosas de salud, de prevención”, afirmó el rapero, quien está junto a su pareja, su hija de 4 años y el varón de 1.

“Yo sé que con Dios por delante vamos a salir de esto”, declaró confiado David Sánchez Badillo, quien comúnmente procura apartarse de la multitud como parte de su tratamiento por la ansiedad y los ataques de pánico.

“Es con lo que he estado lidiando últimamente. Poco a poco lo he ido mejorando. Combato mi ansiedad con aislamiento. Es la única forma en que puedo concentrarme y pensar bien”, compartió, y recordó el momento que sirvió de detonante para su diagnóstico en 2013, cuando visitaba un centro comercial en San Juan.

“Cuando desperté ya estaba en el hospital, y eso fue algo horrible, me fui en blanco, me desmayé y me quedé sin aire, y ahí cuando estoy en el hospital se dieron cuenta de eso”, reveló sobre la experiencia, y añadió que escuchar música relajante es otra de las prácticas que lo ayuda.

También lo es mantenerse activo haciendo lo que tanto le gusta, que es trabajar en sus temas. En la actualidad promueve el sencillo Tu juego, que cuenta con la colaboración de Rauw Alejandro y Lyanno.

PUBLICIDAD

“En ese tipo de temática a Tempo nunca lo habían escuchado cantar y qué mejor que con estos dos muchachos que están rompiendo muchísimo y son de la nueva generación”, dijo sobre el sencillo, cuyo vídeo grabado en Miami, Florida, sobrepasa el millón de reproducciones en YouTube.

“A nosotros los hombres nos gusta ese juego, y es sobre nosotros tres pendientes a la misma muchacha. De eso se trata la temática de Tu juego, y nosotros conscientes de que ella era mala, con todo y con eso nos sigue gustando”, mencionó sobre la letra.

“Es un dancehall sin perder la esencia de lo que es el reguetón, más actual con lo que está sucediendo en la música ahora mismo”, destacó el artista urbano, quien adelantó que trabajó un tema con Wisin, y que próximamente lanzará Masoquista, que grabó con Nicky Jam. Sobre este último, compartió que el vídeo también se realizó en Miami. “Es un tema también bailable, con batería”, dijo con ilusión.

“Muy contento con las cosas que están pasando a pesar de la adversidad que estamos viviendo. Definitivamente, seguimos trabajando muchos planes, disquera nueva, todo bien organizado, lo que yo necesitaba, una estructura en el negocio ahora mismo, y lo demás viene solo”.