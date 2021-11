Regresar al escenario en un espectáculo propio luego de siete años y medio, para el exponente urbano Tempo representa una expectativa que no solo lo llena de entusiasmo, sino del compromiso por continuar afianzando una carrera que comenzó hace más de dos décadas.

“Estoy ansioso, pero no nervioso. Loco por que llegue el día”, confesó el rapero, quien se presentará este sábado en el Coca-Cola Music Hall, en San Juan. “Van a haber muchos sentimientos que van a marcar un antes y un después de la carrera mía. Todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar con Tempo, y me siento bien honrado”, afirmó

David Sánchez Badillo, su nombre verdadero. A su vez, mencionó lo que extraña de la dinámica de estar en un escenario frente a sus fanáticos.

“La adrenalina, el amor del público coreando todas mis canciones, sentir que valió la pena todo el sacrificio que hemos hecho. Ha sido de gran valor todo lo que se ha logrado luego de tantos años de altas y bajas, ver que seguimos firmes y que se me considere, es más que una bendición”.

En este sentido, repasó cuánto significa el apoyo de su gente con el pasar de los años. “Dentro de lo que pasó, que estuve 11 hace años fuera, y poder regresar y hacer un Coca-Cola Music Hall, tener este catálogo, esta carrera como la que he tenido, es grande”, dijo al hacer referencia al tiempo que cumplió en prisión cuando en 2002 fue encarcelado por cargos de narcotráfico. “Nadie ve lo que pasa tras bastidores”, resaltó pensativo. “Sufro de ataques de pánico, depresión, ansiedad, y dentro de mis trastornos mentales, que tengo que ir al siquiatra, en parte se debe al estrés que genera todo lo que es esto de la carrera, más en la vida personal uno también tiene familia, que quizás mucha gente ve el logro, pero no ve el camino”, resaltó.

“Cuando haces las cosas con pasión, con mucho amor, con mucho esfuerzo, son 26 años ya en esto, ahí es que se ven las cosas que tú has logrado. Mucha gente cree que esto es una carrera de 100 metros, y esto es un maratón. Estos son cosas que conllevan tiempo. Me interesa más defender mi legado y tener longevidad dentro del negocio, que es lo importante”, enfatizó la voz de temas como Ella y yo, Descontrólate, Tu juego, El incorregible y Duele, entre tanto otros. De paso, reveló que muchas veces componer le sirve de desahogo.

Para su presentación de este sábado, el también reguetonero prometió un repaso desde sus orígenes en la década de los noventa, hasta la integración de temas como los trabajados en los meses recientes.

“Van a escuchar muchos éxitos, desde los tiempos de Playe (DJ Playero), hasta el sol de hoy. Muchos efectos especiales, mucha pasión en la tarima. El cuerpo de baile es espectacular. Van a haber muchas sorpresas”.

Dentro de los planes en agenda, además de un álbum que lanzará el año próximo, Tempo anunció que contempla una gira artística por Europa. También, llevar su vida a través de un documental y, posteriormente, en un filme mediante la pantalla grande.

“Va a ser real, nada de ficción. Vamos a filmarla el año que viene”, sostuvo sobre la propuesta biográfica. “Le agradezco a Dios que me tiene aquí por la gracia de Él. Luego de mis altas y bajas, me siento más que vencedor”.

Le muestra su apoyo

Uno de los temas lanzados este año es Almighty en el 16, motivado por una razón particular. “En un drill que estoy trayendo a la mesa, dándole un poquito de apoyo a Almighty, que está pasando también por sus problemas mentales. Lo hice para que se motive un poco”, dijo sobre el intérprete urbano Alejandro Mosqueda Paz, conocido precisamente con ese nombre a nivel artístico.

Por otro lado, el rapero reflexionó sobre las dificultades de sobresalir en la industria de la música, y cómo en ocasiones pasa por la mente retirarse.

“No solamente yo, creo que todo artista pasa por esa frustración, por eso se llaman altas y bajas. La música es así, hoy te quieren, mañana te odian, estoy contigo hoy, mañana no. Lo importante es no dejar de luchar, uno sigue hacia adelante no importa lo que venga. Lo importante es la actitud, la fuerza de voluntad que tengas para enfrentar todo tipo de situaciones que se te presenten”.

Boletos a la venta a través de Ticketerapr.com.