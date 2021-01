Uno de los promotores de hip hop en México y conductor de radio, Alex Malverde falleció debido a complicaciones generadas tras padecer coronavirus.

A través de redes sociales, amigos, colegas y fans de Malverde dieron a conocer el fallecimiento del músico, el cual había ocurrido este miércoles por la madrugada.

“Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida”, publicó en su red social.

Nomás que salga de esta chingadera, a cada persona que vea sin cubreboca le voy a dar un chingazo y después le regalaré un cubreboca. — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 9, 2021

El nueve de enero Malverde reflexionaba acerca de la enfermedad y habló sobre la importancia de usar medidas sanitarias para enfrentar al virus.

“Nomás que salga de esta chingadera, a cada persona que vea sin cubreboca le voy a dar un chingazo y después le regalaré un cubreboca”, dijo.

Manden buena vibra, no me quiero morir aún. Cuídense del COVID — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 11, 2021

Durante los días siguientes a su test positivo, Alex informó cómo iba llevando la enfermedad. Así dio a conocer que necesitaba tanque de oxígeno, pues en la Ciudad de México había desabasto.

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. ¡CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos”, expuso el 11 de enero.

Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 11, 2021

Ese mismo día Alex Malverde agradeció las muestras de cariño de sus amigos y colegas de la industria y pidió a sus seguidores que se cuidaran y que él no se quería morir aún.

Alex Malverde fue reconocido por impulsar a la Banda Bastón y lanzó su primer disco junto a ella en Internet. El objetivo fue recolectar los fondos necesarios para producirlo en físico y esto gestó sus primeros pasos hacia la creación de la música detrás del escenario.

No le deseo a nadie esta mierda del COVID, se pone feo, a ratos siento que me habla San Peter. — Alex Malverde (@AlexMalverde) January 8, 2021

Su trabajo permitió que el hip-hop nacional tuviera un cambio de paradigma y se abriera hacia el contexto internacional viéndose como uno de los mejores en su tipo. Aquí fundó Homegrown y fue el encargado del sello Rich Vagos.