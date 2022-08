La pasión musical le viene de infancia, no así la aspiración por dedicarse al mundo artístico. Mientras crecía pasaba largas horas escuchando temas favoritos, explorando ritmos, escribiendo ideas, pero no sentía motivación alguna para ser cantante.

“Amaba la música, pero yo siempre me bloqueé de perseguirla por el tema de mi mamá, porque todo el mundo me decía ‘tú vas a ser artista porque eres hijo de Fanny Lu’, o me llamaban ‘el hijo de Fanny Lu’, y eso me molestaba muchísimo”, reveló el intérprete colombiano Teo, como anticipando que el tema de su madre sería posiblemente un asunto de conversación en la entrevista. Pero el vocalista se adelanta para hablar sobre la voz de éxitos como No te pido flores, Tú no eres para mí y Celos.

“Su carrera musical empezó cuando yo tenía 5 años, y en su mayor momento, digamos, yo tenía 8 años. En el colegio, obviamente, todo el mundo me decía ‘el hijo de Fanny Lu’, cosas así, ¿entiendes? Así es la vida. Cuando tienes a alguien importante en tu vida es una cosa muy buena, y también es una cosa medio jo…, porque te buscan por esa razón y eso me pesó mucho creciendo”, recordó el intérprete de 21 años, quien se encuentra en Puerto Rico para promover el sencillo Chocolatico. “Pero aprendí a aceptarlo. Es mi mamá. Yo voy a hacer mi propia carrera y van a saber mi nombre, pero antes me molestaba mucho y decía ‘voy a ser de todo, menos artista’”.

Aunque fuera una realidad incómoda, deja establecido el gran orgullo que siente por la artista, a quien describe como “un gran ejemplo” y “dedicada, amorosa, sencilla, buena gente”.

Fue en la adolescencia, tras asistir a un concierto del cantautor estadounidense Bruno Mars, cuando sintió el llamado a dedicarse a cantar a nivel profesional.

“El sentimiento, la emoción de la gente, que lloraba, gritaba cantando las canciones en Bogotá, en Colombia, y yo dije ‘yo quiero ser así, yo quiero hacer que la gente sienta la música, quiero que canten y bailen mi música’, de ahí fue que me decidí. Ese mismo verano me fui a un programa de música en Berkeley, y el resto es historia”.

Si bien valora contar con el apoyo de su madre, a quien no le sorprendió su decisión de adentrarse en la música, Teo es enfático en querer impresionar con su propio talento.

“Siempre ha sido mi meta tocar el corazón de la gente y tener un buen mensaje”, reiteró Mateo Madriñán Martínez en varias ocasiones. Con el sencillo Chocolatico, invita a celebrar esa chispa que surge entre dos.

“La canción es del coqueteo, de ese momento cuando conoces a alguien que te encanta, que quieres llevarte a bailar, que es tu chocolatico”, describió con una amplia sonrisa. “Como si fuera un chocolate, el chocolate para ti es algo dulce, algo que te alegra el día”, comparó. El vídeo musical se filmó en Barranquilla, experiencia que le despierta recuerdos gratos.

“Fue grabado en Puerto Velero”, dijo. “Nunca había ido a Barranquilla y entonces, conocer parte de mi patria por primera vez al grabar el video, y grabar con Marina, que es la modelo, es una bacana, y tuvimos mucha química desde el comienzo, el video fue fácil de grabarlo y la pasamos delicioso”.

El ritmo de Chocolatico descansa en el Afrobeat, uno de los géneros favoritos de Teo, pero aclara que no se enfocará en un solo estilo musical.

“Yo nunca me encajo en un género solo porque me encanta hacer muchos diferentes tipos de música. Soy amante de la música antes que artista”, sostuvo enfático, y reveló que el R & B y el género urbano son solo algunos de los tantos que disfruta escuchar y explorar.

Abrirse paso en la industria de la música es un objetivo que requiere gran compromiso, dedicación y paciencia. Teo asegura que lo tiene bien claro. Por lo pronto, se disfruta crear su propia identidad musical, los nervios que se asoman cuando pisa un escenario, y rechazar la imposición de mostrar una imagen de perfección.

“En la industria hay mucha presión de que te veas perfecto, ‘maquíllate aquí’, ‘tómate esta foto bien’, ‘suéltate en tarima, no te pongas nervioso’…. Para mí es lo más difícil porque yo soy nerviosísimo en tarima (ríe), y me toca subirme y romper con eso”, confesó. “Yo no soy perfecto. Yo tengo miedos, soy nervioso, yo soy inseguro, todos lo somos, pero es el tema de aceptarlo, seguir para adelante, hacer tu música y presentar la mejor versión de ti mismo”.