Poner como prioridad la crianza de sus dos hijas y el tiempo para compartir en familia ha sido de gran peso para el dúo Tercer Cielo en su determinación de despedirse los escenarios. La tristeza aflora en el matrimonio compuesto por Juan Carlos Rodríguez y Evelyn Herrera al hablar del tema, pero también, el convencimiento de que se trata de la mejor decisión.

“Va a ser muy emocional y van a haber muchas lágrimas, pero es lo que tenemos que hacer”, anticipó el cantautor sobre el concierto Trayectoria & despedida, pautado para el 25 de febrero de 2023 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. “Es algo que ya teníamos años hablando. Evelyn me decía ‘yo quiero estar con mis hijas, no quiero dejarlas con nadie’. Sabíamos que iba a llegar el momento”, añadió mediante entrevista telefónica desde Dallas, Texas, donde residen.

Herrera confesó que ha sido una realidad un tanto difícil de asimilar. “Te voy a ser honesta. Ha sido muy emocional porque soy más sensible y para mí ha sido superdifícil. Son tantas experiencias, tanta gente que hemos conocido, tanta gente hermosa, historias que nos han contado con nuestra música, que ha trastocado sus vidas, cómo les cambió su vida. Ha sido increíble. Ha sido muy emocional”, resaltó conmovida la artista, quien pasó a formar parte del dúo de música sacra en 2007, tras la salida de Marcos Yaroide en 2006.

“Es algo que hemos platicado por mucho tiempo. Es difícil porque somos una pareja y tenemos dos niñas que ahora están en una edad donde necesitan por lo menos a uno de sus padres ahí. Siento que la familia es nuestro primer ministerio. Eso viene primero”, afirmó la artista sobre la decisión que antepone el bienestar de Mía Channel, de 13 años, y Aria Belle, de 8. Rodríguez relató que durante los primeros años tras la llegada de sus hijas, fue más llevadero manejar los compromisos artísticos, pero ahora se torna más complejo.

“No ha sido fácil porque son muchos años que tenemos cantando juntos. Hay que reconocer que es papá y mamá en viajes cada vez, dejándolas al cuidado de alguien, necesitando ayuda, o tener que viajar a toda la familia sacando a las niñas de la escuela, sin que tengan sus actividades normales de aprendizaje, y todo eso llegó a un punto en que no se puede. Por eso es que estamos despidiéndonos, no de la música, sino de los escenarios como Tercer Cielo porque no hay forma de que podamos seguir viajando los dos y criando a las niñas”.

El compositor compartió que han recibido numerosas reacciones de sus seguidores sobre la despedida. “Es un shock. La gente de todas partes nos ha llamado. Nos han dicho que por qué, que estamos muy jóvenes y deberíamos seguir. Pero nuestra familia es lo más importante”, reiteró. “Pero aclaramos que no nos estamos retirando de la música, que continúa mientras tengamos salud, los planes de grabar. Yo seguiré grabando y Evelyn, más adelante, cuando se desocupe un poco en todo su trabajo de madre, ella va a querer grabar también y voy a estar listo para seguir y ayudarla”.

El evento musical de despedida será solo en Puerto Rico, aunque el intérprete anhela llevarlo más adelante a su país, República Dominicana. Mientras, el dúo que se originó en 2000, y responsable de éxitos como Yo te extrañaré, Creeré, Toma mi mano y Ya no llores por mí, entre otros, se prepara para una velada musical en una tierra que tiene un significado mayor para la pareja. Herrera, quien nació en Arizona, repasó la chispa de amor que surgió en suelo boricua.

“Puerto Rico tiene un lugar muy especial en nuestros corazones. Conocí a Juan Carlos allá”, compartió ilusionada sobre la interacción que comenzó cuando la cantante de ascendencia mexicana viajó a la Isla para grabar unos temas como solista. “Juan Carlos estaba trabajando en ese disco. Estaba haciendo música, las canciones, pero yo cuando lo conocí, de verdad, era todo profesional. Lo respeto mucho y él a mí. Nos hicimos buenos amigos. Ahí fue que comenzó todo. Lo comencé a ver diferente”, añadió, y compartió que, en un principio, trabajar como dúo con una relación amorosa, tuvo sus retos.

“Pienso que ahora es más fácil que cuando comenzamos. Yo tenía 20 años y Juan Carlos, 23, así que era difícil separar lo profesional con lo personal, y a veces, cuando me daba críticas de algo de trabajo, me sentía como ‘qué malo eres, no me amas’”, confesó entre risas. “Pero ya con tantos años hemos aprendido a manejar eso. Ahora es más fácil, encontramos una forma. Ya no lo tomo personal”.

El apoyo del público puertorriqueño, definitivamente, sirvió de motivación para decidir la despedida en el coliseo, manifestó el también arreglista. “Puerto Rico fue la nación que primero nos abrió las puertas en grande. Es un agradecimiento. Por eso lo queremos hacer allá. Básicamente, es nuestra casa”. Sin entrar en detalles sobre lo que será el espectáculo, adelantó que contará con el paso en tarima de algunos colegas. “Tenemos varios invitados. Va a ser una producción muy especial, básicamente, la trayectoria, una celebración de la carrera, de todo lo que la gente nos ha permitido compartir con ellos en todos estos años”.

Al hablar de su huella artística, manifestaron el orgullo por llevar palabras de aliento a la audiencia. “Toda esta música es muy especial”, dijo el intérprete. “La gente ve nuestra música como una forma de terapia, independientemente del mensaje cristiano que tiene. Recibe paz, muchas veces. El legado que deja cada una de las canciones es algo especial. Es música que se necesita, que sea positiva, que levante el ánimo a la gente. Esos mensajes tienen que estar allá afuera. Hay demasiada gente en dolor, en depresión, y no toda la música que está allá fuera está ayudando”, expresó enfático, y reiteró el compromiso por componer temas dirigidos a levantar el ánimo.

“Aunque ya no viajemos y la gente no nos vea tanto, vamos a grabar mucha música y seguirla subiendo en las redes”, aseguró. “Pienso que, de esa forma, la gente va a estar un poco contenta porque no vamos a desaparecer”.

Boletos a la venta a través de Ticketera.