Eran las 9:22 p.m. del sábado cuando un video de los esposos Evelyn Herrera y Juan Carlos Rodríguez en un desierto comenzó a proyectarse en la tarima del Coliseo José Miguel Agrelot. Un marcado contraste con la cantidad de público que se dio cita para acompañarlos en el concierto “Tercer Cielo: Trayectoria & Despedida”.

El dúo de música cristiana apareció en escena acompañados de siete músicos y cinco coristas interpretando Mi último día, provocando gritos de una audiencia que llenó la versión reducida del Choliseo.

“¿Cómo está la gente más bella de todo Puerto Rico?”, fueron las primeras palabras de Juan Carlos al concluir la interpretación de Locos por Jesús.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz y emocionada. He llorado mucho. Es una noche muy especial porque Puerto Rico tiene un lugar en nuestro corazón. Si no fuera por Puerto Rico no hubiese conocido a Juan Carlos”, expresó por su parte Evelyn.

Apenas comenzaba una velada en la que los asistentes disfrutarían de los temas del matrimonio y del grupo de intérpretes que invitaron para cantar con ellos en una noche especial.

La primera artista invitada fue Annette Moreno, quien los acompañó en Demente, un número que grabaron junto a ella, pero que el sábado cantaron por primera vez en vivo.

Cabe destacar que antes de la entrada de Tercer Cielo, el show contó con una apertura a cargo de Yelitza Cintrón con una corta presentación que fue bien recibida y coreada por el público. Nada me separa y Tu voluntad, fueron dos de los temas que cantó.

Otro invitado fue Israel Kelly, que junto a Juan Carlos puso voz a Golgotha, antes de quedarse en tarima para una sección en solitario.

Juan Carlos regresó a escena acompañado de ocho bailarines en un “medley” de corte urbano que incluyó La calle y Cada día, que provocó un momento de oración y reflexión, y el músico dominicano aprovechó para hacer un llamado para detener la violencia.

La pareja celebró recientemente 17 años de matrimonio en el que han procreado dos hijas de 14 y 9 años. Con esta introducción hicieron el tema Enamorados, sellando su amor con un beso.

Luego de contar la historia de cómo se enamoraron y de Juan Carlos hacer una oración por los matrimonios presentes, interpretaron un “medley” de los temas No tengas miedo, Desde el principio, El uno para el otro y Regalo de Dios.

PUBLICIDAD

La tercera invitada de la noche fue Stefanía, que cantó junto a Evelyn El Dios de lo extraordinario, que grabaron juntas en el 2018.

Un momento sublime fueron los temas Héroes y Cuando el primer amor se va, interpretados por Juan Carlos con el acompañamiento de una sección de cuerdas. Acto seguido, y sentado al piano, Juan Carlos interpretó No importa acompañado de Lily Goodman.

Los esposos tomaron ese momento para revelar que aunque esté sería su último concierto, no abandonarán la producción musical y explicaron la razón.

“No nos vamos a retirar de la música, pero sí de los escenarios para dedicar más tiempo a la familia. Juan Carlos ha compuesto más de 600 canciones y en este tiempo que estará más tiempo en su hogar va a componer más música”, expresó Evelyn.

Un momento de gran emotividad ocurrió cuando sus hijas Mía (de 14 años) y Aria (de 9) subieron al escenario y Evelyn relató que los doctores le habían dicho que no podría tener hijos. Declarando sus crías como un milagro y sentados los cuatro en un sofá azul, la madre les cantó Ser tu mamá mientras se proyectaba un video con imágenes de las niñas.

Tras esto, Mia pudo mostrar su talento para la canción al interpretar junto a su padre Mi casa y yo, momento que culminó con un beso de Aria a su hermana mayor.

Artistas cristianos como Redimi2, José Luis Reyes, Angelo Frilo, Isabel Valdez, Robert Green y familiares como Yolanda Herrera (madre de Evelyn) se sumaron al espectáculo con mensajes de felicitaciones y resaltando el ministerio y legado musical de Tercer Cielo que Juan Carlos agradeció sin poder ocultar las lágrimas de emoción.

Igualmente, los esposos tomaron un tiempo para reconocer a su equipo de trabajo por el apoyo y profesionalismo que les han brindado durante su trayectoria.

Cerca del final, un coro de unos 40 niños y jóvenes vestidos de blanco acompañaron al dúo en el tema Creeré, que levantó de sus asientos al público mientras del techo del Choli caía una lluvia de confeti. Era medianoche y Tercer Cielo había cumplido con su público.