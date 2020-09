Thalía es una de esas personalidades de la música que canta y baila al ritmo que le toquen, y en estos días se mueve con la nueva ola del llamado pop urbano, un estilo que, según su experiencia, abarca mucho más de lo que fue boom latino que penetró en Estados Unidos entre los años 1990 y comienzos del 2000.

Su música siempre la ubica dentro del pop latino, mas ahora reconoce que este sonido moderno amplía las oportunidades de “jugar” con distintos matices rítmicos y géneros.

“Creo que el nuevo pop es el urban sound global”, afirmó este martes en videollamada. “Lo lindo de este latin explosion de esta ocasión que estamos viviendo con esta generación es que es en español. La explosión latina anterior tratábamos de cantar en inglés, con nuestros sonidos y todo, pero en inglés. Creo que ahora este sonido urbano permite la fusión de muchos elementos; es una plataforma de fusión, no solamente del género urbano, sino también puedes poner bachata, electrónica, salsa, merengue, pop, o sea, sirve muy bien para adaptar todos los sonidos musicales”.

Siento que en estos momentos, en la música todo se vale, y eso para alguien creativo como en mi caso, es así como tierra fértil" -Thalía, cantante

Su propuesta más reciente dentro del pop urbano se titula “La luz”, un tema que grabó junto con el exponente puertorriqueño Myke Towers, con la idea de aportar “mucho positivismo” entre sus seguidores en este tiempo de pandemia.

“Fue el momento ideal para lanzar esta canción, para juntarme con Myke Towers, para tener un track de Tainy, y para lanzar ese movimiento de que aunque la luz se apague, que la música no pare, que tus sueños no paren, que tu energía no pare”, expuso.

Thalía comenzó su carrera solista a finales de 1980 y al comparar ese inicio con la multiplicidad de plataformas digitales disponibles en la actualidad, no duda que ahora se le haría más fácil impulsar sus proyectos discográficos.

“La música hoy día tiene más auge que antes. Creo que la gente con las plataformas digitales y el alcance que tienen, la facilidad de usarlos y de escuchar música en el momento que quieran y dondequiera que se encuentren, eso es un cambio total del juego”, opinó. “Las redes sociales tienen un impulso muy, muy grande para nuestra música. Estoy fascinada viendo lo que pasa en la industria en estos años, porque ha sido muy rápido, pero al mismo tiempo, es muy excitante, porque la gente quiere música”.

Volvería a actuar solo para una serie

La protagonista de decenas de telenovelas mexicanas no quiere volver a hacerlas, “porque era mucho trabajo, mucho compromiso y mucho estrés”. Lo único que la regresaría a la actuación sería un personaje para una serie cuya historia la estremezca.

“Me gusta mucho, mucho la actuación; es algo que me da libertad de expresarme a través de personajes. No ha llegado a mí aún un personaje que me saque mariposas en el estómago y me diga, ‘Wow’, esto sí lo hago ahorita, y pongo todo en pausa'. Me imagino que en algún momento de estos llegará con estas nuevas formas en las cuales uno puede hacer series, sea Netflix, o Prime; hay tantas plataformas hoy día que las series son lo de hoy y está muy cool la propuesta. En algún momento llegará algo que me mueva y regresaré”.

La pandemia no altera su estilo hogareño

La artista vive con su familia la misma incertidumbre de no saber hasta cuándo se extenderá la pandemia de Covid-19, no obstante, la rutina se les alteró gravemente.

“Nosotros siempre hemos sido una familia muy hogareña, muy de casa, no ha sido drástico el cambio para nosotros, pero sí ha habido ese stop en todo y ese sentimiento de que uno está flotando en el limbo, sin saber qué es lo que el futuro nos depara”.

La cantante está casada con el ejecutivo de la música, Tommy Mottola, y es madre de dos menores, Sabrina Sakae y Matthew Alejandro.

“Es un ajuste de vida, es un ajuste de mentalidad, es entender esta nueva forma de vida, en la cual no vamos solos, sino vamos todos acompañados, y ojalá vayamos todos de la mano, cuidándonos unos a los otros. Si me cuido yo, te cuido a ti, y si te cuidas tú me cuidas a mí, y esa es la enseñanza, que la unión hace el cambio y nos lleva de la mano”.