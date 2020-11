Si la llama se apagó, mejor es decir adiós.

La cantante mexicana Thalía aborda a través del sencillo Tick Tock la decisión de terminar una relación alejada de esperanzas, antes que seguir en un vínculo que no tiene salvación.

“Esta canción es de poner la situación clara sobre la mesa, decir ‘esto ya no está funcionando, te doy un tiempo para wrap it up, vamos a dejar un buen sabor en lo que fue esta situación, esta relación, y vamos al próximo capítulo de nuestras vidas’”, detalló sobre el tema que cuenta con las colaboraciones de su compatriota Sofía Reyes y la colombiana Farina.

“Lo llevamos de una forma pícara, de una forma divertida, de parte de tres mujeres fuertes, intensas, apasionadas por la música”, describió complacida.

De paso, reflexiona sobre la importancia de aprender a soltar cuando no hay armonía en la relación amorosa.

“El diálogo, la confianza y, sobre todo, el amor propio, el respeto que tú tengas hacia tu persona, esto es lo que va a abrir el diálogo, y enfocarse tal vez en superar obstáculos juntos, o si sabes que esto realmente ya no está funcionando, cambiamos, tú cambiaste, yo cambié, crecimos, hay amor, ¿pero por qué no nos separamos? Vamos a intentar otra cosa. Siempre vas a estar aquí y yo siempre voy a estar para ti, pero demos el próximo paso hacia una vida más saludable”.

El estreno del tema y el vídeo se dio el pasado 29 de octubre, en el marco de la conclusión de su reality Latin Music Queens, transmitido por Facebook Watch. Los episodios recogieron el proceso de trabajar en el tema, además de los retos de las artistas durante la pandemia.

“Este proyecto fue una idea que tenía yo dando vueltas en la cabeza desde hace un par de años”, dijo la también actriz y escritora. “Es impresionante el proceso que hay detrás de una canción, de un video, del junte de artistas. Muchas veces no tienes esta química y la gente de pronto no se da cuenta. Nada más escuchan la canción y bailan y la ponen en su playlist, pero no saben toda la dinámica que hay detrás de una canción”, expresó pensativa.

“También es importante invitar a la gente, al espectador, a que fuera partícipe, que estuviera en primera fila con nosotras creando la canción, creando el video, que vieran todo lo que hay paso a paso detrás de la música”.

La intérprete resaltó la unidad que surgió entre las tres artistas.

“Son grandes amigas, las quiero, son entrañables”, resaltó con una amplia sonrisa. “Las tres nos encontramos en un espejo interno emocional y espiritual, con la pasión del amor hacia nuestra música y nuestros géneros, porque cada una tenemos un género diferente y un público distinto”.

Llegó la Navidad

La situación de la pandemia por el COVID-19 no ha alterado el espíritu festivo en Thalía para la temporada navideña que se asoma.

“Ya tengo mi árbol de Navidad puesto. Tengo toda mi decoración de Navidad. Tengo mis velitas que huelen a Navidad, a Christmas aquí en mi casa. Tengo ya todo. En casa ya se está celebrando la Navidad”, dijo con gran ilusión la esposa del productor Tommy Mottola.

“No hay tiempo que perder. Mis hijos ayer me dijeron ‘mamá, ¿y qué pasa con Thanksgiving?’”, mencionó entre risas sobre las reacciones de Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, de 13 y 9 años, respectivamente.

“Siempre hemos sido muy privados. En esta Navidad y en nuestro Año nuevo va a ser como que lo mismo. No va a cambiar mucho. Vamos a estar en familia los cuatro. Así nos gusta, estar tranquilitos, estar apapachados”.

Por otro lado, confesó que ninguno de sus retoños ha mostrado interés en seguir una carrera musical.

“Son supertalentosos. No lo digo porque soy una mamá pavo real (ríe). Tienen una voz preciosa, pero a ellos no les gusta esto que hace papá y mamá. A ellos les gusta todo lo que es programación, todo lo que es animación, computación, hacer guiones para dirigir sus propias películas, juegos de video de animación. Ellos están más para ese mundo, no desde frente a las cámaras, sino detrás, creando”.

Gran respaldo en YouTube

La cantante festejó figurar entre las diez latinas con más visualizaciones en su canal de YouTube, y como solista mexicana con mayores reproducciones en la plataforma de videos, según compartió con gran júbilo.

“¡Son cinco billones! Me levanté con esta noticia. Gracias a mi gente, a mi público que me permite seguir creando música, contenido de diversas formas para entretenernos”, expresó con marcado énfasis.

A esta celebración se añade el alcance del sencillo La luz, con el intérprete urbano Myke Towers, que figura en la lista de mejores colaboraciones latinas a dúo entre mujer/hombre de 2020 de la revista Billboard (Best Female/Male Latin Collaborations of 2020).

“Esta canción se fue cocinando el año pasado y salió a la luz durante la pandemia, precisamente para llevarles alegría, esa luz para mi gente. Para mí fue importante en este primer escalón de esta pandemia”.