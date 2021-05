Es un viaje musical muy personal.

La cantautora mexicana Thalía tiene la intención de repasar la experiencia del amor en todas sus facetas a través del álbum desAMORfosis, que estrena hoy.

La producción discográfica, que incluye temas como La luz (con Myke Towers) y Ya tú me conoces (Mau y Ricky), destaca vivencias personales que plasma no solo con la idea de crear una conexión con su público, sino de compartir una parte de lo que compone el libro de su vida amorosa.

“Es un viaje de 14 canciones llamado desAMORfosis donde indago un poquito los amores, los desamores y la metamorfosis que he vivido a lo largo de mi vida”, explicó la artista mediante videollamada desde Nueva York.

“Quise diseñar este disco para llevar a mi gente a un viaje desde el momento en que conocen a esta persona, lo que pasa cuando sientes esas mariposas en el estómago, cuando todo es felicidad, y cuando de pronto te das cuenta de que esa persona no es para ti, cuando se te rompe el corazón, cuando tratas de salir al mundo a distraerte, a divertirte. Cuando regresas una vez a tratar de restaurar esa relación, que te das cuenta de que fue en vano, y al final llegar a la conclusión de que el amor empieza por uno mismo”, añadió sobre la temática del álbum.

“Es este viaje de principio a fin, que es un cúmulo de muchas experiencias en diferentes etapas de nuestra vida, de adolescente, de 20, 30 años, etc., donde yo siento que cuando estamos hasta abajo, cuando estamos destrozados, cuando el corazón está hecho añicos, es cuando aprendemos, cuando crecemos, cuando nos reestructuramos, cuando aparece esta metamorfosis tan importante para nosotros para salir más poderosos, más invencibles que antes”.

La producción discográfica, que también cuenta con las colaboraciones de Farina, Jhay Cortez y Sofía Reyes, abre con el sencillo Mojito, que estrenó el viernes pasado, y cuyo vídeo lanzó este miércoles.

“Es el momento en que se cruzan las miradas, en que la piel se toca. Es la noche en que te dejas ir, en que no piensas en nada más que en sentir este momento, que es el inicio de la historia de amor”.

Si bien vivir a plenitud una relación amorosa es una experiencia anhelada, en el disco también se plantea aprender a aceptar el fin de un romance, pero con la esperanza puesta en más adelante volver a amar.

“Es el proceso de conocerse a uno mismo y encarar tal vez patrones de conducta que has hecho que ya no sirven, que tienes que dejar ir para liberarte, para desintoxicar tu corazón, tus sentimientos. Creo que al darse la oportunidad de amar siempre se gana”.

El sencillo Barrio establece el valor de abrazar tus orígenes.

“Esa es la canción que cierra el círculo del disco”, dijo sobre el tema que terminó de grabar en media hora. “La escuché y me puse a llorar porque en esta canción conecté con Thalía la niña, Thalía la adolescente, Thalía la quinceañera, la veinteañera, y hasta el día de hoy, pensando que si no estás orgullosa de esa niña o ese niño que salió de ese barrio, de esta familia, que se abrió paso en la vida, entonces ¿cómo puedes tener ese amor propio? Tienes que empezar por ti, por de dónde vienes, y si lo que hiciste te estorba, déjalo ir. Tienes que abrazarte a las cosas hermosas que te presenta Dios en esta vida”, reflexionó la intérprete, quien también participó como productora del álbum.

“Me encanta. Siempre he metido las manos en cada uno de mis discos hasta dentro. Siempre he estado en la producción, en el detrás, en el desarrollo de los temas que quiero tocar en cada disco, en cada canción, en cada video”, dijo sobre la experiencia. “Este es un disco que me permitió hacerlo de una forma más íntima porque definitivamente este último año ha sido muy challenging (retante) para todos”.

El amor de su vida

La intérprete cumplió dos décadas de matrimonio con el ejecutivo musical Tommy Mottola. Dentro de la experiencia de amar, compartió lo que entiende ha contribuido a fortalecer sus lazos con el paso del tiempo.

“Definitivamente, que estamos para todo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Hemos trascendido tantas cosas y nos amamos, nos respetamos, nos queremos, nos protegemos, nos amparamos mutuamente. (Suspira) De verdad que es lo más hermoso que me ha pasado a mí, encontrarme con él. Es mi amor. Es el mejor esposo. Es el mejor amigo. Es el mejor amante. Es el mejor padre. Es lo más hermoso”, dijo sobre el también empresario.

Al hablar de sus hijos en común, Sabrina Sakaë y Matthew Alejandro, la cantante enfatizó que ninguno ha mostrado interés en la rama del entretenimiento.

“No les gusta en lo absoluto. Les estresa”, dijo entre risas. “Ellos son más como de detrás de las cámaras, como animación, computación, dirección, como guionistas. Ellos son más como de dirigir, de crear, pero detrás, que estar en frente con mamá y papá”.