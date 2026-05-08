La espera terminó para los seguidores de The Arroyo Sisters. Y es que el trío de hermanas metaleras regresa a Puerto Rico este verano para realizar diversas presentaciones y deleitar a los boricuas.

The Arroyo Sisters han ido construyendo poco a poco, pero de manera consistente, a su fanaticada en la escena del heavy metal. Igualmente, han destapado su energía y furia del talento emergente boricua.

Si quieres ser testigo del poderoso sonido de las talentosas jóvenes, tendrás varias oportunidades por toda la isla.

Parecen tres niñas dulces y tiernas, pero las hermanas Lany, Nayi y Bella reclaman su espacio dentro del rock duro y pesado.

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  1. The Arroyo Sisters la montan con su “heavy metal”

Mira las fechas:

  • 14 de junio en Chango, Ponce
  • 20 de junio en Encuentro Metalero, Yabucoa
  • 26 de junio en Alba Biergarten, Villalba
  • 3 de julio en La Huída, Ponce
  • 11 de julio en Chango, Ponce
  • 12 de julio en Rock House & Grill, Toa Baja
  • 17 de julio en La Esquinita, Bayamón
  • 18 de julio en La Bodega 80’s, Peñuelas
  • 19 de julio en La Rumba, Ponce
  • 25 de julio en Castillo Labadie, Moca