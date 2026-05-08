La espera terminó para los seguidores de The Arroyo Sisters. Y es que el trío de hermanas metaleras regresa a Puerto Rico este verano para realizar diversas presentaciones y deleitar a los boricuas.

The Arroyo Sisters han ido construyendo poco a poco, pero de manera consistente, a su fanaticada en la escena del heavy metal. Igualmente, han destapado su energía y furia del talento emergente boricua.

Si quieres ser testigo del poderoso sonido de las talentosas jóvenes, tendrás varias oportunidades por toda la isla.

Parecen tres niñas dulces y tiernas, pero las hermanas Lany, Nayi y Bella reclaman su espacio dentro del rock duro y pesado.

Mira las fechas: