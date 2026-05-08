The Arroyo Sisters traen su “heavy metal” a la isla
Chequea dónde se presentarán en junio y julio.
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La espera terminó para los seguidores de The Arroyo Sisters. Y es que el trío de hermanas metaleras regresa a Puerto Rico este verano para realizar diversas presentaciones y deleitar a los boricuas.
The Arroyo Sisters han ido construyendo poco a poco, pero de manera consistente, a su fanaticada en la escena del heavy metal. Igualmente, han destapado su energía y furia del talento emergente boricua.
Si quieres ser testigo del poderoso sonido de las talentosas jóvenes, tendrás varias oportunidades por toda la isla.
Parecen tres niñas dulces y tiernas, pero las hermanas Lany, Nayi y Bella reclaman su espacio dentro del rock duro y pesado.
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Mira las fechas:
- 14 de junio en Chango, Ponce
- 20 de junio en Encuentro Metalero, Yabucoa
- 26 de junio en Alba Biergarten, Villalba
- 3 de julio en La Huída, Ponce
- 11 de julio en Chango, Ponce
- 12 de julio en Rock House & Grill, Toa Baja
- 17 de julio en La Esquinita, Bayamón
- 18 de julio en La Bodega 80’s, Peñuelas
- 19 de julio en La Rumba, Ponce
- 25 de julio en Castillo Labadie, Moca