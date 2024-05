Puerto Rico estará nuevamente en los ojos del mundo por ser escenario de la gira más grande de salsa, que ha tenido como base principal Nueva York, donde el evento original ha hecho historia por casi cuatro décadas.

BAS Entertainment y Adam Torres Concerts (ATC) anunciaron que el sábado 3 de agosto se presentará “The New York Salsa Festival Tour” en el Coliseo de Puerto Rico (Choliseo), luego de impactar ciudades de la Nación Americana, como New York, Washington DC, Chicago, New Jersey y Miami, Florida.

En una misma noche, los exponentes de mayor renombre del género interpretarán sus temas más sonados que han catapultado sus carreras. El Choliseo se transformará en un auténtico templo de la salsa.

El público se dará un banquete con el legendario cantante y trombonista Willie Colón, uno de los pioneros de la salsa con más de 30 exitosas producciones; el bravío sonido de La Sonora Ponceña, orquesta fundada por Quique Lucca y que ha seguido el legado su hijo, el pianista Papo Lucca; la supremacía de “La Universidad de la Salsa”, El Gran Combo de Puerto Rico, creada hace más de 60 años por el reconocido músico Rafael Ithier, quien obtuvo recientemente el grado Doctor Honoris Causa en Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras; la voz femenina más poderosa de este género, India, bautizada como “La Princesa de la Salsa” por la inmortal ‘Guarachera del Mundo’ Celia Cruz; y el cantante Tito Nieves, quien impuso su estilo interpretativo lanzándose a conquistar los mercados internacionales, marcando la pauta para otros artistas que luego forman el núcleo de lo que se conoce como “El sonido de Nueva York”.

El multitudinario evento lleva 38 años celebrándose en la ciudad de Nueva York donde acuden miles de personas de diferentes nacionalidades.

El productor Ender Vega, de BAS Entertainment, responsable de traer el festival a Puerto Rico, adelantó que será “todo un lujo por la selección de músicos que marcan diferentes etapas de la evolución del género… Este evento ha sido un elemento esencial de la ciudad de Nueva York, logrando reunir a los seguidores de la música tropical de todo el mundo. Estamos seguros de que vivirán una noche histórica, mágica, inigualable en el ‘Choli’”.

La salsa es un género musical que ha plantado bandera a nivel global, siendo de los más populares y representativos de toda Latinoamérica.

Su origen se remonta a finales de la década de 1960, cuando músicos y cantantes de Puerto Rico, Cuba y Nueva York se unieron para dar vida a un nuevo género que fusionaba elementos del son cubano, el mambo, el jazz y otros ritmos afrocaribeños. Tuvo su primer y mayor impulso desde la ciudad de Nueva York, consolidándose en medio del activismo social y político de esos años. Con la llegada de la salsa, ¡la historia musical cambió!

Aunque sus raíces son principalmente de Cuba, la salsa como baile se originó en el barrio español de Nueva York, el “Spanish Harlem”, donde se ubicaban principalmente los latinoamericanos. Desde ahí empezó a expandirse y abrirse paso en otras ciudades dentro y fuera de Estados Unidos. Su impacto arrollador arropó a Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú. Fue en la década de los ‘80 cuando alcanzó una difusión trascendental en Europa y Japón.

“The New York Salsa Festival Tour” continuará luego su recorrido por Los Ángeles (California) y Orlando (Florida).

Los boletos para este suceso musical en el Coliseo de Puerto Rico están disponibles en Ticketera.com.