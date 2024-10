¡Bien pompeao para presentar su historia, palabreo y arte a su gente!

El corillo de Time Machine Squad calienta los motores para celebrar 35 años como uno de los grupos pioneros de hip hop en Puerto Rico con un fiestón que tendrá lugar el próximo viernes, 18 de octubre, en La Respuesta (#1600 de la avenida Manuel Fernández Juncos, Santurce).

Alex Cruz, también conocido como Rex Jay, líder del grupo de baile urbano que fundó en 1989 con sus primos Miguel Rivera (Renegado) y Ángel Rodríguez (AK Fresh) en el barrio Central de Canóvanas, expresó que el conjunto honrará diversas manifestaciones del género musical, como “breakdancing”, el “DJ”, el “MC” y el grafiti en un fiestón donde recordarán su trayectoria y aportación al movimiento artístico en la Isla.

“Nos sentimos supercontentos, porque son 35 años de trayectoria; son 35 años de educar a las nuevas generaciones de exponentes con las escuelas, con los eventos... Son más de 25 años que llevamos a cabo el ‘Express Your Skills’, evento del que salieron muchos de los raperos y reguetoneros que tuvieron su primera oportunidad en la escena. Esto es algo histórico”, expresó el bailarín del grupo en entrevista telefónica con Primera Hora.

Con motivo de la celebración, Time Machine Squad, quienes son los bailarines oficiales de Tego Calderón, compartirá tarima con Gabylonia, una rapera que el conjunto conoció en un junte de hip hop al que asistieron junto a “El Abayarde” en Venezuela hace más de dos décadas.

“Yo conocí a Rex cuando tenía 17 años, que salía con un muchacho que era mayor que yo, y que bailaba. A mí me gustaba todo lo que era el rap y antes de encontrarme con él y su grupo, le dejé saber por teléfono que el artista que se alineaba más con mis gustos era Tego, y no era tanto su música, sino lo que él hacía y lo que lo representaba como sus raíces, que era la salsa vieja”, compartió por teléfono la exponente, quien reveló que escuchaba música de figuras como Ismael Rivera y Héctor Lavoe desde su niñez, algo que no resonaba entre sus conocidos.

María Gabriela Vivas Sojo, nombre de la caraqueña, sostuvo que la conversación llevó a lo inesperado: conversar con el cantante santurcino sobre lo que más ama hacer, música.

“Tego y yo estábamos conectados, pero él no lo sabía, y yo decía que a él le gusta lo que a mí me gusta, no soy una extraterrestre. Yo le decía a Rex que sería fino conocerlo porque me llamaba la atención. Y se dio la oportunidad durante uno de sus viajes y superó las expectativas que ya tenía, así como la conexión que tuve con el mismo Alex hasta ahora”, agregó quien aportó su voz a algunos de los números de la banda sonora del videojuego “Far Cry 6″.

La rapera se encuentra emocionada por debutar aquí y conquistar con su palabreo a los boricuas, así como explorar más sobre la Isla que vio nacer a algunos de sus más grandes ídolos.

“Yo sé que la gente allá le gusta el rap, pero más que eso, ir de la mano de Alex, que lleva tanto tiempo en este escenario... yo ni pensaba en nacer cuando él estaba haciendo hip hop. Eso es lo que realmente me tiene expectante porque sé que tiene a un ejército que viene siguiendo lo que está haciendo hace años. Sé que Alex ha sembrado en tierra fértil en lo que se trata de hip hop, tiene combos activos”, manifestó la intérprete de temas como “Boombap” y “Abuso de poder”.

Rex Jay también resaltó que los presentes podrán gozar de las presentaciones de Chyno Nyno y Unity, dos de los exponentes más importantes del hip hop del patio, así como de los sets de DJ Adam y DJ Drozer. Mientras que el emocionante Cypher King y otras sorpresas completarán la oferta de la noche.

“Esto va a ser la esencia del hip hop, puro hip hop”, destacó Cruz.

Los boletos para el 35 aniversario de Time Machine Squad se encuentran disponibles en Ticketera.