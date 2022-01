La repentina pérdida del maestro del pandero Héctor “Tito” Matos deja un profundo e iremplazable vacío, no solo para quienes lo conocieron en su carácter personal, sino para la cultura puertorriqueña por haber sido un apasionado defensor de la plena, la bomba y demás ritmos afrocaribeños entre su generación y las más jóvenes, por las cuales no descansó en su afán por cultivarles el amor por nuestro folclor.

Fue en horas de la mañana de este martes, cuando corrió la noticia de que el plenero, el amigo de muchos, el promotor de mil inventos, el vacilador, el solidario, el siempre dispuesto Tito Matos, había fallecido a los 53 años. Un amigo allegado a la familia confirmó la información.

La causa de muerte no ha sido informada oficialmente, no obstante, trascendió que pudo haber sufrido un infarto masivo. Al momento del deceso se encontraba en su residencia, en San Juan, la que compartía con su esposa Mariana Reyes, y con el menor de sus tres hijos, Marcelo, de ocho años. También es padre de Héctor y Seliana, ambos adultos.

Enseguida afloraron los mensajes de incredulidad y tristeza por el fallecimiento del líder de la agrupación Viento de Agua, uno de sus grandes legados dentro de la música y la cultura en general, por el sonido moderno que le inyectó a los ritmos autóctonos al integrarles instrumentos como el piano, el bajo, los metales y hasta la batería.

El destacado músico falleció repentinamente esta mañana. ( Ramón “Tonito” Zayas )

“Fuiste el maestro, el amigo, el propulsor, el hermano, la cadencia, la alegría, el sabor, el tumbados, el quinto y el punteador y la voz de nuestra música tradicional, la plena y la bomba”, reconoció el cuatrista Christian Nieves, mientras la actriz Magali Carrasquillo, quien tuvo una relación de hermandad con el músico, de inmediato enlutó su cuenta en Facebook y escribió: “Devastada. Hasta siempre hermano, Tito Matos”.

Emanuel Santana, cantante y percusionista, lamentó de una figura que admiró como a un padre. “Una persona que no solamente tuvo un impacto muy fuerte a nivel musical, sino que a nivel cultural también, que es un nivel aún más amplio, y que si de alguna manera siento una gran pérdida, es porque verdaderamente era una persona que fue muy contundente. No solamente en mi vida, no solamente en la vida de él, sino en la cultura puertorriqueña también”, destacó el líder del grupo Emplegoste.

El vínculo con Matos, compartió, comenzó a partir de sus coincidencias, a pesar de la diferencia de edad. Una de estas, haber estudiado en el mismo colegio San Vicente de Paul.

“Cuando comienzo en la plena, coincido con Tito, y Tito es un exponente increíble, muy influyente y muy genuino en su ejecución y muy conocedor del género”, destacó Santana. “Pienso que Tito expandió los horizontes de la plena, no solamente con su ejecución, sino también con su compromiso con la música puertorriqueña y el País”.

La última vez que tocaron -o se curaron- juntos fue durante la presentación de Viento de Agua en la pasada edición de La Campechada, celebrada el pasado noviembre, en el Viejo San Juan.

“Lo voy a recordar como una persona que trasciende, y Tito siempre me educó, me guió; me llevo una enseñanza de él muy valiosa para mí que es que, me decía, ‘no pido que me quieran, yo me conformo con que me consideren’, y para una persona que es mi héroe, mi inspiración a la hora de hacer la plena, es muy importante”.

"La cultura puertorriqueña pierde un gran defensor", expresó el cantautor Tommy Torres. ( Ramón “Tonito” Zayas )

El cantautor Tommy Torres se unió a los mensajes de lamento y tributo hacia quien reconoció como “un verdadero grande”, según su publicación en redes sociales.

“La música pierde uno de los más duros. La cultura puertorriqueña pierde un gran defensor. Querido Tito, te extrañaré en febrero (cuando él ofrecerá sus conciertos). Gracias por haber compartido tu inmenso talento y energía con nosotros. Dichoso soy de poder haber hecho música contigo y aprendido de ti”.

La agrupación Plena Libre, por su lado, se comprometió a continuar el legado que Matos comenzó a gestar desde el momento en que recibió su primera pandereta de manos de su abuelo Felipe en un Día de Reyes. Desde entonces no paró de repicar la pandereta, el pandero de plena y los barriles de bomba, hasta convertirse en uno de los requinteros más creativos, de Puerto Rico para el mundo.

“¡Que grande fuiste, Tito! Tu legado y marca en la música y la cultura puertorriqueña vivirá para siempre. Hoy nos comprometemos a continuar tu legado, defender y reafirmar nuestra música, cultura y nación. A su familia y amigos, nuestro abrazo fuerte y solidaridad. Descansa en poder, querido. Aquí siempre vivirás con nosotros”, fue el mensaje de la agrupación que dirige Gary Núñez.

Datos de su vida y trayectoria

Matos, nacido en Santurce, perteneció a múltiples agrupaciones antes de fundar la propia, Viento de Agua, mientras vivió en Nueva York durante la década de 1990, junto con Ricardo Pons y Alberto Toro. En la Gran Manzana también completó estudios en arquitectura paisajista.

Formó parte de los Sapos del Caño, Pleneros del Almendro, Grupo Agüeybaná, Pleneros del Pueblo, Pleneros del Coquí, Pleneros de la 23 y Pleneros de la 21, con la que viajó y se presentó en importantes tarimas en Estados Unidos, además de grabar las producciones “Somos boricuas” y “Para todos ustedes”, que fueron nominadas al Grammy en el 2006.

Con Viento de Agua logró cuatro producciones discográficas: “De Puerto Rico al mundo”, “Fruta madura”, “Opus IV” y “Sonidos Primarios”.

Movido por su carácter incansable, asumió la enseñanza a distancia durante el inicio de la pandemia para continuar impartiendo talleres de plena a la grey infantil. Recientemente adoptó una escuela donde levantó el Taller Comunidad La Goyco, situado en la calle Loíza. Allí montó una exhibición sobre la historia del género musical que hizo su vida.

Los actos fúnebres para despedir a Matos no habían sido anunciados hasta la tarde del martes, pero indudablemente será una celebración a su vida, a golpe de plena. ( Ramón “Tonito” Zayas )

Los espontáneos Plenazos Callejeros fueron otra muestra de su compromiso por mantener y hacer crecer el folclor. Con esta iniciativa recorrió cuanta calle y esquina en la Isla. Un total de 71 paradas, para no perder precisión.

En la misma calle Loíza, en el 2015, llegó a levantar La Junta con el apoyo de su esposa y amigos. El negocio se convirtió en otro espacio que trascendió al valor cultural con la exposición de música en vivo, cine, teatro y talleres. Fue así hasta que en el 2017 el huracán María lo arruinó.

Los actos fúnebres para despedir a Matos no habían sido anunciados hasta la tarde del martes, pero indudablemente será una celebración a su vida, a golpe de plena, como él acostumbraba hacer para sus modelos en la música, familiares y demás seres queridos.

“No quiero pena, tampoco llanto. Lo que quiero es bomba y plena hasta el camposanto”.